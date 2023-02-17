Нуланд о помощи США: Рассматриваем предоставление Украине оружия не только для победы, но и для сдерживания

"Мы рассматриваем не только то, что Украине понадобится для немедленной борьбы, но также думаем об украинской армии будущего", - отметила дипломат.

Нуланд не ответила, предоставит ли Вашингтон Киеву в ближайшее время боевые самолеты или ракеты ATACMS. Однако предположила, что такие типы вооружения могут быть предоставлены для использования в целях сдерживания.

"Если мы думаем об армии, чтобы иметь возможность удержать Россию от повторной агрессии, Украина должна иметь сложную устойчивую ПВО. Им понадобится гораздо более сильная оборона границ, лучшие радары и раннее предупреждение, чтобы быть уверенными, что Россия не сможет вторгнуться снова", - указала заместительниця госсекретаря.

По словам дипломатки, пока российский диктатор Владимир Путин или кто-то похож на него у власти, даже после окончания войны нельзя быть уверенным, что она действительно закончилась.

"Так что если будет справедливый мир, должен быть долгосрочный план и строительство украинской армии будущего, чтобы они могли сдерживать любые будущие аппетиты Путина", - добавила Нуланд.