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Януковича знову викликають на допит в ДБР

Новини » Суспільство   

Віктора Януковича викликають на допит у справі Володимира Замани

Державне бюро розслідувань повторно викликало колишнього президента Віктора Януковича до слідчого. Він повинен до нього з'явиться 23 червня.

Про це повідомляє ДБР.

Колишнього президента викликали в ДБР для проведення слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні про вчинення правопорушень військовослужбовцями.

Також уточнюється, що слідчі дії будуть проходити у кримінальному провадженні №62019000000000046. Зазначимо, що виробництво під цим номером відкрито стосовно колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил України Володимира Замани, якого підозрюють у державній зраді.

Нагадаємо, раніше ДБР викликало Януковича на допит на 9 липня.

Зазначимо, що у травні 2019 року суд відпустив Замана з-під варти.

Автор: РБК-Україна

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