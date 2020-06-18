Януковича знову викликають на допит в ДБР

Віктора Януковича викликають на допит у справі Володимира Замани
Державне бюро розслідувань повторно викликало колишнього президента Віктора Януковича до слідчого. Він повинен до нього з'явиться 23 червня.
Про це повідомляє ДБР.
Колишнього президента викликали в ДБР для проведення слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні про вчинення правопорушень військовослужбовцями.
Також уточнюється, що слідчі дії будуть проходити у кримінальному провадженні №62019000000000046. Зазначимо, що виробництво під цим номером відкрито стосовно колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил України Володимира Замани, якого підозрюють у державній зраді.
Нагадаємо, раніше ДБР викликало Януковича на допит на 9 липня.
Зазначимо, що у травні 2019 року суд відпустив Замана з-під варти.
Автор: РБК-Україна