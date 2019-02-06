Янукович: коли я був президентом, я не завжди був згоден з Медведчуком

Фото: Віктор Янукович (news-cloud.net)

Янукович прокоментував відкриття кримінальної справи проти Медведчука

Колишній президент України Віктор Янукович прокоментував відкриття кримінальної справи стосовно лідера руху "Український вибір" Віктора Медведчука. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на прес-конференції в Москві

За його словами, "це неприпустимо, це суперечить демократичним принципам, які декларує сама українська влада".

Також Янукович заявив: "Він має свою точку зору на всі питання, і він її озвучує. Коли я був президентом, я не завжди був згоден з ним, але я ж не давав вказівки заткнути йому рот".

Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає відкриття кримінальної справи щодо Віктора Медведчука "політичною репресією".

Генеральна прокуратура України внесла відомості про вчинення Віктором Медведчуком кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 110 КК України і ч. 1 ст. 111 КК України - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України і держзради. Виробництво було розпочато за зверненням нардепа від фракції "Народний фронт" Андрія Тетерука.

Як наголошується, Медведчук зробив заяву на партійному з'їзді 29 січня 2019 року у Києві, заявивши про необхідність утворення так званого автономного регіону Донбас з утворенням власного парламенту і уряду, а також про закріплення такого статусу у Конституції України.