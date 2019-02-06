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Янукович віддячив Ющенку за перемогу державною дачею і штатом обслуги, - Власенко

Новини » Політика    06.02.2019 - 14:23
Янукович віддячив Ющенку за перемогу державною дачею і штатом обслуги, - Власенко
Фото: Сергій Власенко (РБК-Україна)

Власенко опублікував відповідний указ

Віктор Янукович одним із своїх перших таємних указів забезпечив своєму попереднику Віктору Ющенку довічну державну дачу, охорону, водіїв, покоївок і грошове утримання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сергія Власенка.

Янукович віддячив Ющенку за перемогу державною дачею і штатом обслуги, - Власенко

З документа, який опублікував Власенко, випливає, що вже через 2 тижні після набуття повноважень президента, 12 березня 2010 року Віктор Янукович видав указ під грифом "таємно", який складався з 6 пунктів. Віктору Ющенку Янукович виділив пожиттєве грошове утримання в розмірі актуальної президентської зарплати.

Також Ющенку виділили 1 радника, 2 помічників, 2 автомобілі, 4 водіїв, 1 кухара, 2 покоївок, 2 офіціантів і охорону за державний рахунок. А ще - дачу в елітній Конча-Заспі у довічне користування з утриманням за рахунок держави.

"Ось за що продав Україну Віктор Ющенко", - прокоментував Васенко.

Нагадаємо, у 2010 році Віктор Янукович переміг свого конкурента Юлію Тимошенко з перевагою лише у 2%. Чинний тоді президент Віктор Ющенко напередодні 2 туру виборів закликав голосувати "проти всіх", чим, на думку деяких експертів і політиків, фактично привів до влади Януковича.

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