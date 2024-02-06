Янукович, Онищенко и "бриллиантовые прокуроры". Почему громкие коррупционные дела так и заканчиваются ничем

В материале использованы комментарии первого директора Национального антикоррупционного бюро Украины, ныне заместителя председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Артема Сытника и исполнительного директора Transparency International Ukraine Андрея Боровика, а также информация из открытых источников.

На этой неделе международная антикоррупционная организация Transparency International опубликовала Индекс восприятия коррупции за 2023 год. Украина за последние 12 месяца добавила в Индексе 3 балла и теперь имеет 36 баллов из 100. Этот результат – лучший для Украины за все время существования Индекса. Со времен Революции Достоинства за 10 лет Украина добавила 11 баллов — это наибольший прирост среди стран, имеющих статус кандидаток в ЕС.

Эксперты-антикоррупционщики утверждают, что Украина по количеству баллов доросла до уровня кандидатов в ЕС. Однако, несмотря на то, что с каждым годом позиции Украины в Индексе растут, мы до сих пор имеем резонансные дела, которые расследуются годами.

Дело Януковича и ко

22 февраля исполнится 10 лет с момента побега Виктора Януковича из Украины. В январе 2019 года Оболонский районный суд приговорил Виктора Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. В декабре 2021 гада Верховный суд оставил этот приговор без изменений. Однако, кроме дела в госизмене, президента-беглеца обвиняли во многих других преступлениях – прежде всего экономических. Однако ни по одному из них суд так и не вынес приговор.

Сразу после бегства Януковича в Генпрокуратуре заявляли, что Янукович и семья вывели из Украины 100 миллиардов долларов. В 2017 тогдашний генпрокурор Юрий Луценко называл уже значительно меньшую сумму. "Согласно международной экспертизе, экс-президент Янукович украл у Украины 40 млрд долларов США. Это годовой бюджет страны", - говорил тогда Луценко.

Однако сейчас специалисты уверены, что назвать точную сумму, которую украл Янукович, невозможно. Преступная организация, которой он руководил, была настолько масштабной, что просчитать точную сумму вряд ли удастся, утверждает экс-руководитель НАБУ Артем Сытник.

"Ущерб, причиненный этим правлением, вообще трудно посчитать. Потому что есть прямые убытки, когда просто деньги вымываются из бюджета, есть косвенные убытки, когда государство недополучает того, что могло бы получить во многих сферах. На самом деле результат правления определенной группы людей - это всегда результат более глобальный, чем когда кто-то просто украл. Это и плохой инвестклимат, и падение экономики. Соответственно, потеря вообще валового продукта", - говорит Сытник в комментарии РБК-Украина.

Эксперты называют "дикими" суммы, о которых говорили бывшие чиновники. Такие заявления можно отнести больше к политическим, чем обвинительным, уверен исполнительный директор Transparency International Ukraine Андрей Боровик.

"Просчитать то, что украл Янукович, можно тогда, когда есть судебные приговоры. Их не очень много. Есть один за государственную измену, это единственный. Посчитать точно невозможно. Эти заявления политические о 40, 100 миллиардах долларов – это такие суммы дикие. Точной цифры никто не скажет", – заявил Боровик в комментарии РБК-Украина.

Виктор Янукович (фото: Getty Images)

Следствие установило, что в коррупционных схемах действовал не сам Янукович, а его приспешники и члены семьи. Речь идет о 75 украинских компаниях и 51 иностранной. Их контролировало около 20 ключевых лиц. В киевском центре противодействия коррупции определили три главные схемы обогащения Януковича. Первая и самая большая из них – это налоги, которые напрямую "выкачивались" из государственного бюджета.

Преимущественно все осуществлялось через механизм государственных закупок. Больше всего беглый президент нажился на тендерах в отраслях поставки угля для государственных энергокомпаний и на поставках шахтного оборудования для угледобывающих предприятий. То есть на самих шахтерах, чьи интересы на словах он так упорно защищал.

Большие доходы приносило и завышение цен на уголь для государственных потребителей. Пока уголь физически перевозили в одном поезде из пункта А в пункт Б, на бумаге его успевали перекупить несколько компаний и конечная стоимость росла с 400 до 1000 грн за тонну. По 600 грн на тонне "оседало" в карманах компаний-прокладок Януковича.

По другой схеме средства недополучались из-за обналичивания, благодаря чему удавалось "вымывать" огромные суммы. И третья схема – это обычное рейдерство. Благодаря государственным проверкам фирмы семьи Януковича убирали всех более или менее крупных конкурентов.

"Через несколько компаний они становились совладельцами бизнесов или требовали деньги через систему своих смотрящих. И тогда вообще вся эта "жизнь по понятиям", вся страна тогда должна была так жить", – вспоминает Андрей Боровик.

Главный вопрос, которым задаются правоохранители, – где спрятал свое состояние Янукович. По данным следствия, очень много денег уходило сразу на оффшоры. Также зимой 2014-го экс-президент, чувствуя неотвратимый конец, грузовиками вывозил наличные в Россию.

С 2014 года вернуть назад государству удалось только мизер того, что украл Янукович. И даже не из-за приговоров суда, а благодаря санкционному механизму.

"Межигорье было конфисковано после Высшего антикоррупционного суда, из-за санкционного механизма. Это дело не было до конца доведено. Тогда было конфисковано 16 объектов недвижимости в Киеве, области, Донецке и Крыму. Квартиры, земельные участки, загородный комплекс Межигорье", – рассказывает Боровик.

Так же безнаказанными остались и "бизнес-партнеры" Януковича. Из-за такой слабости украинской судебной системы ежегодно Европейский Союз снимает санкции с части приспешников Януковича, ведь украинские правоохранители за десятилетие так и не продемонстрировали никаких результатов следствия.

Дело Александра Онищенко

В 2016 году Генпрокуратура и НАБУ обвинили тогда еще народного депутата Александра Онищенко в том, что он годами обворовывал госбюджет. Из-за тогдашнего законодательства государственное предприятие "Укргаздобыча" не могло напрямую продавать голубое топливо. В то же время этим занимались компании Онищенко.

"Укргаздобыча" не передавала этот газ напрямую на рынок. Вместо этого были созданы такие сомнительные субъекты, которые назывались "общедеятельностью". Они формировались за счет активов "Укргаздобычи" с одной стороны, а с другой за счет частной структуры, которая на самом деле была "пустышкой".

Весь добываемый газ переходил к "общедеятельным" субъектам, а затем, после фиктивных аукционов, по заниженной цене шел в целую сеть таких же фиктивных предприятий. Они закупали у "общедеятельности" газ по заниженной цене, а на рынок он шел уже по рыночной стоимости. Собственно, разница между ценой фиктивного аукциона и конечной – рыночной ценой и присваивалась.

"Сам Онищенко в своей книге очень подробно описал, куда он ее девал, но так и не смог явиться в правоохранительные органы и объяснить это во время проведения процессуальных действий", – говорит Сытник.

После начала расследования по запросу Генпрокуратуры Верховная Рада сняла с Онищенко иммунитет, а суд позже арестовал его имущество, и депутат успел уехать в Германию. Украина требовала экстрадиции беглеца, однако Онищенко не выдали – из-за плохих условий содержания в украинских СИЗО.

Александр Онищенко (фото: Facebook-страница Дмитрия Вовнянко)

"У международного сообщества, особенно это касается коррупционных дел, есть существенные замечания по стандартам содержания людей, которые задерживаются за совершение коррупционных правонарушений. Поэтому именно с выдачей людей есть определенные проблемы", – объясняет Сытник.

Однако, несмотря на бегство Онищенко, это дело не стоит на месте. Сегодня ее активно рассматривают в Высшем антикоррупционном суде. После вынесения приговора Украина снова потребует экстрадиции. Правда, Онищенко на этот случай подстраховался – в мае 2022 года он получил гражданство Северной Македонии. Это может несколько усложнить процедуру его выдачи Украине.

Однако Сытник говорит, что ликвидация схем Онищенко почти сразу дала результат. После того, как "Укргаздобыча" стала продавать голубое топливо напрямую "Нафтогазу", компания стала крупнейшим налогоплательщиком в государстве. Чистый доход за год тогда составил около 10 млн грн, а после ликвидации схем Онищенко резко "перевалил" за миллиард.

Дело "бриллиантовых прокуроров"

5 июля 2015 года СБУ и Генпрокуратура провели совместную операцию и задержали заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и замначальника главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина. Во время обыска правоохранители нашли в кабинетах и дома у подозреваемых 500 тысяч долларов, незарегистрированное оружие и ценные бумаги. Фотографии с коврами денег тогда облетели все СМИ. Однако наиболее впечатляющую находку СБУ сделали у заместителя прокуратуры Киевской области Александра Корнийца – 35 пакетов с бриллиантами. Именно из-за них подозреваемых и прозвали "бриллиантовыми прокурорами".

Владимир Шапакин (фото: Twitter-страница Автомайдан)

Спецоперацию по задержанию Корнийца и Шапакина проводила СБУ совместно с заместителем генпрокурора Давидом Сакварелидзе. После обысков у подозреваемых исполняющий обязанности генпрокурора Владимир Гузырь даже открыл уголовное производство против самого Сакварелидзе, который задержал взяточников. Однако под давлением общественности дело закрыли. Андрей Боровик, работавший в то время в прокуратуре, вспоминает, что это дело поставило на уши все ведомство.

"Давид Сакварелидзе в то время был заместителем, но он был не из системы. Он был прокурором в Грузии, тогда было много грузинских реформаторов, и ему в принципе было безразлично, у кто где какими делами управляет, и команду он подобрал такую же", – говорит Боровик.

Фото из обысков (источник: СБУ)

Боровик вспоминает, что напротив комнаты, где хранились доказательства по делу "бриллиантовых прокуроров", даже поставили видеокамеры – боялись, что их могут похитить.

"Это дело было одним из первых показательных, когда задели человека, который был частью системы, и эта система начинает защищаться. Она включает определенные силовые, административные, политические ресурсы для того, чтобы противодействовать тем лицам, которые пытаются изменить эту систему", - рассказывает Сытник.

Несмотря на громкое задержание и огласку "бриллиантовым прокурорам" удалось выйти сухими из воды. Через пару недель суд выпустил их под залог в 6 миллионов 400 тысяч гривен. Учитывая объем наличных, которые нашли у прокуроров, для них не было проблемой внести залог. Шапакин после этого в СМИ не светился, а вот Корниец пытался отбелиться и даже устроил пресс-конференцию – убеждал, что живет очень скромно, а бриллианты его, мол, маленькие и мелкие. "Бриллиантовые прокуроры" до сих пор на свободе.

Александр Корниец (слева) и его адвокат Артем Федосин (справа) во время заседания Голосеевского суда Киева. (фото: Судебный Репортер)

"Это для Украины действительно стыд, что мы 8 лет не можем поставить точку в этой истории", – добавляет Боровик.

По словам Сытника, дело "бриллиантовых прокуроров" сыграло определенную роль в создании Высшего антикоррупционного суда, потому что суды других инстанций не смогли довести это дело до конца. Однако Андрей уверен – "бриллиантовые прокуроры" еще могут получить свои приговоры.

"Сейчас внимание ко всем таким громким кейсам возвращается. Потому что Украина сейчас уже кандидат в члены ЕС, и нам нужна постоянная поддержка западных партнеров как в Европе, так и за океаном. И провалить это дело значит показать несостоятельность нашей судебно-правоохранительной системы завершать эти истории ", – объяснил Боровик.

Несмотря на то, что некоторые громкие дела так и остаются без приговора суда, нельзя сказать, что в Украине ничего не меняется. В настоящее время к реальным срокам приговаривают и судей, и прокуроров. Касты нетронутых практически не осталось.

"Вспомните, были времена, когда годами можно было кричать о коррупционных схемах - "вышки Бойко", например. И ничего не происходило. Сейчас мне кажется, что по большинству все же, даже если журналисты поднимают эту историю, это не спускается вниз". И правоохранители вынуждены просто реагировать", – добавил эксперт.