НРК не способны заменить "броню": интервью с генеральным директором "Укр Армо Тех"

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За последние годы изменились требования к военной технике . Сегодня на поле боя нет полностью универсальных машин.

. Сегодня на поле боя нет полностью универсальных машин. Сегодня украинский фронт имеет ощутимый дефицит бронетехники практически всех типов . Потребности – от бронированных медеваков до гусеничных БМП.

. Потребности – от бронированных медеваков до гусеничных БМП. Большое количество разведывательных БпЛА значительно сократило время между обнаружением цели и попыткой ее поражения . Поэтому сегодня выживание машины обеспечивает уже не только толщина брони.

. Поэтому сегодня выживание машины обеспечивает уже не только толщина брони. Сделать большую машину беспилотной технически возможно. Намного сложнее сделать ее надежной, автономной и реально пригодной для использования на поле боя.

О актуальных бронемашинах для фронта

– В каких бронированных машинах сегодня больше всего нуждается фронт и почему?

– Сегодня украинский фронт имеет ощутимый дефицит бронетехники практически всех типов. Потребности – от бронированных медеваков до гусеничных БМП. Основной акцент сместился на технику с высокой противоминной защитой, интегрированными РЭБ-системами, качественной оптикой.

Например, если мы говорим об эвакуационных авто, это один из самых критических запросов: здесь часто называют дефицит в 80%. "Укр Армо Тех" может производить медико-эвакуационные машины на базе GYURZA.

Также в этом году мы создали прототип легкой гусеничной машины – по сути "Скиф" стал первой украинской "гусеницей", воплощенной в металле, прошедшей испытания для дальнейшего усовершенствования.

Колесные платформы 4×4 и 8×8 для транспортировки штурмовых групп и пехоты к линиям соприкосновения также сохраняют свою актуальность. Особенно оснащенные современными системами кругового обзора и ремонтопригодные и простые в обслуживании.

Фото: несмотря на большую массу, современные бронеавто имеют неплохую проходимость (пресс-служба компании)

Кстати, мы создали и кодифицировали UAT-SPIDER – это первый бронированный экскаватор, который мы в УАТ называем любимой машиной пехоты и, уверены, она таковой и будет по очень прагматичной причине: она не устает, делает за людей самую тяжелую работу и, в отличие от обычной строительной техники и человека, имеет броню и способна пережить боевое поражение.

Это значительно упрощает – а порой и буквально спасает – жизнь личного состава на опасных участках и фронта, и прифронтовой территории, которая сегодня также не является полностью безопасной из-за массовых минирований и увеличения количества и качества ударных дронов в арсенале врага.

Итак, точно так же, как даже лучший мультитул не заменяет полный ящик инструментов, нет и одной бронемашины, которая закрывает все потребности фронта. Опыт войны показал необходимость иметь разные классы техники для разных задач.

Тяжелые бронированные машины остаются необходимыми там, где нужно перевозить людей в условиях высокой минной, осколочной и огневой угрозы. Прежде всего это защищенный транспорт личного состава, эвакуационные машины и специализированные платформы.

Но одновременно резко возросла потребность в более легких и мобильных машинах.

Современное поле боя очень прозрачное. Большое количество разведывательных БпЛА и FPV-дронов значительно сократило время между обнаружением цели и попыткой ее поражения. Поэтому сегодня выживание машины обеспечивает уже не только толщина брони.

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Это комплекс характеристик: защита, мобильность, скорость, проходимость, низкая заметность, ремонтопригодность и возможность быстро покинуть опасный участок. Мы также осознаем, что у врага очень широкий арсенал различных средств поражения, поэтому ни одна броня не делает машину полностью неуязвимой. Но она дает людям дополнительные секунды, метры и шансы вернуться. Наша задача – выкрутить эти шансы на максимум.

Поэтому мы не делаем "идеальные бронемашины", а создаем сбалансированный парк – от легких маневренных тактических автомобилей до тяжелых машин с высоким уровнем противоминной и баллистической защиты.

– Какие машины компания производит в ответ на эти потребности?

– Линейка бронированной техники "Укр Армо Тех" включает семейство автомобилей GYURZA, легкие тактические бронированные автомобили TISA, многоцелевую платформу DESNA и бронированный пикап FOX.

Мы выпускаем автомобили класса MRAP, специальные модификации и платформы для транспортировки личного состава, эвакуации, логистических, инженерных, командно-штабных и боевых задач.

Что касается спроса, то вся наша техника актуальна и востребована войском, потому что мы разрабатываем и выпускаем именно то, в чем нуждается фронт. От нашего первого образца мы постоянно на связи с военными: изучаем практический опыт войны и учитываем требования и пожелания по баллистической и противоминной защите, мобильности, ремонтопригодности и интеграции специального оборудования.

Последний кодифицированный нами автомобиль – пикап GYURZA-01. Это одна из возможных модификаций базовой первой "Гюрзы". Сегодня мы видим значительный интерес военных к этой версии.

Фото: бронированные пикапы способны защищать экипаж при доставке грузов (пресс-служба компании)

За последние годы изменились требования к военной технике. Надо понимать, что на поле бою нет полностью универсальных машин. Преимущество дают правильно подобранные инструменты для конкретной задачи. Это является основной причиной того, почему мы постоянно модифицируем наши изделия и кодифицируем каждую из этих модификаций.

Для примера, на базе GYURZA мы можем сделать как модель для безопасной перевозки личного состава, так и пикап-версию для защищенной транспортировки грузов. Так что наша задача как конструкторов – сделать как можно более универсальную платформу, способную к вариативности.

GYURZA может использоваться для перевозки личного состава, боекомплекта и имущества, эвакуационных и логистических задач, а также как база для установки различного оборудования. Фактически это бронированный мультитул: его ценность не в одной эффектной функции, а в способности ежедневно закрывать десятки разных потребностей подразделения.

Еще один важный фактор – массовость. Войску нужны не только сложные и дорогие специализированные машины. Нужна большая часть относительно простых, надежных автомобилей, которые можно быстро производить, обслуживать и возвращать в строй.

На войне даже самый совершенный единичный образец не заменит сотни машин, которые уже сегодня перевозят людей, боекомплект и раненых. Фронт воюет не прототипами, а сериями. А еще он очень быстро отделяет настоящую инженерию от красивой презентации.

Отдельно отмечу, что в войне на истощение побеждает не самая дорогая машина, а промышленность, способная производить, ремонтировать и возвращать технику в строй в очень сжатые сроки.

Почему НРК не смогут стать заменой бронемашин

– Ошибочно ли считать, что с начала войны роль бронемашин существенно уменьшается, и их заменят НРК?

– Это мнение действительно ошибочно, потому что оно не учитывает разницу в функционале и возможностях. Там, где задачу может выполнить роботизированный комплекс, нечего делать тяжелой "броне" да еще и с людьми, которые подвергаются опасности.

Но, к сожалению, не везде и не всегда НРК может заменить военного, который должен передвигаться на защищенной технике. Одно дело, когда речь идет о подвозе боекомплекта или продуктов, другое, например, – когда говорим об эвакуации раненых, что в большинстве случаев требует наличия как минимум на втором этапе защищенного медевака.

Фото: бронемашины используют импортные двигатели, и локализация постепенно растет (пресс-служба компании)

Мы как производители и машин, и НРК можем заверить: НРК не отменяет бронемашину так же, как дрон не отменил артиллерию. Это новый инструмент, который не убирает существующие задачи, но позволяет распределять их умнее и меньше рисковать жизнью и здоровьем людей.

– В чем преимущества бронемашин над НРК?

– Я бы хотел еще раз акцентировать на том, что мы должны говорить о грамотном сочетании разных видов техники для выполнения миссий. На первом месте – безопасность людей и целесообразность. Фронту нужны бронемашины, фронту нужны НРК. И их нужно много.

Мы пятый год подряд ведем интенсивную войну с противником, который нас ресурсно превосходит. И именно умение сочетать различные инструменты для защиты и поражения во многом держит нас на плаву.

– В чем сложности при создании крупных НРК размером с бронемашины?

– Сделать большую машину беспилотной технически возможно. Намного сложнее сделать ее надежной, автономной и реально пригодной для использования на поле боя.

Чем больше и тяжелее машина, тем сложнее становятся системы управления, навигации, восприятия окружающей среды и обеспечения безопасности движения.

Первая проблема – человек за рулем постоянно принимает большое количество микрорешений, причем делает это почти бессознательно: оценивает грунт, препятствия, уклон, колею, возможность проезда. Для НРК все это должны делать сенсоры, программное обеспечение или дистанционный оператор, и это тот случай, когда опыт и восприятие водителя часто оказываются действеннее алгоритмов.

Вторая проблема – связь. На современном поле боя активно применяются средства радиоэлектронной борьбы, поэтому система не может быть полностью зависимой от постоянного канала управления.

Отсюда возникает третья и, по моему мнению, главная задача – автономность. Машина должна сохранять способность выполнять хотя бы базовые функции при ухудшении или потере связи.

И в конце концов – экономика. Если мы создаем роботизированную платформу, которая по сложности и стоимости приближается к полноценной бронемашине, необходимо четко понимать, какое преимущество она дает военному.

Подытоживая, отмечу, что НРК нужен не для того, чтобы полностью убрать человека из войска, а для того, чтобы заменить его на тех участках, где рисковать жизнью нецелесообразно. Смысл роботизации заключается в том, что потеря человека на миссии является невосполнимой, а потеря машины – просто неприятной.

Локализация и будущие бронеавто для фронта

– Для ваших бронемашин вы используете отдельные компоненты, или берете целые готовые шасси?

– Наш модельный ряд включает как машины на готовых, но усиленных и усовершенствованных шасси – GYURZA-01 в базовой версии и версии пикап, TISA, UAT-FOX, так и наши флагманские авто на специализированных шасси, разработанных нашими инженерами именно для военных бронированных авто, – GYURZA-02, GYURZA-03, DESNA.

– Где преимущественно берете компоненты для авто, какая у них гарантия?

– Мы работаем напрямую с производителями, официальными дилерами и проверенными поставщиками. Используем украинскую и зарубежную продукцию. Наши клиенты – Силы обороны – получают три года гарантии на нашу технику. Мы как никто заинтересованы в качественных материалах и комплектующих к нашим машинам, потому что каждое ненадежное решение в конце концов вернется к производителю вместе с машиной.

– Работаете ли вы над локализацией крупных узлов и комплектующих?

– Да, конечно. Это один из приоритетов. Мы поставили себе целью достичь показателя в 70% в целом по технике. Но есть то, что пока не имеет отечественной альтернативы. Например, силовой блок. Украина не производит двигатели для бронемашин, следовательно, эта импортная позиция, скорее всего, таковой и останется еще какое-то время. Бронесталь или алюминий – вопрос того же порядка.

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Но мы постоянно мониторим украинских производителей, поскольку каждый компонент, который можно стабильно производить в Украине, означает меньшую зависимость от ситуаций и решений, на которые мы не влияем.

Сегодня многое мы разрабатываем совместно с нашими компаниями и стартапами. Это преимущественно программное обеспечение, системы управления, мониторинга среды, активной защиты и т.д. Украина уже давно доказала свою IT-состоятельность и мы не имеем права пренебрегать этим потенциалом.

– Современные бронеавтомобили с высоким уровнем защиты – это отличная мишень для дронов и артиллерии. Почему сегодня компании не создают компактные авто вроде ТПК или "Виллисов"?

– Большие бронированные машины действительно стали более заметными на современном поле боя. Но это не значит, что "броня" потеряла смысл.

Если машина попадает под обстрел, наезжает на мину или оказывается под воздействием обломков, именно уровень защиты может определить, выживет ли экипаж. Это уже неоднократно подтверждалось на практике, ведь мы постоянно собираем фидбек от военных.

Вот конкретный пример: на северной границе FPV-дрон на оптоволокне залетел сзади под 12-тонную GYURZA-01. Взрыв подбросил машину и серьезно повредил корпус и колеса, но она не перевернулась, и экипаж не получил серьезных травм. Благодаря вставкам RUN-FLAT в колесах машина самостоятельно преодолела несколько километров и добралась до базы.

Фото: сегодня бронированными могут быть даже экскаваторы (пресс-служба компании)

Проблема заключается в другом: сегодня невозможно компенсировать все угрозы только увеличением бронирования. Каждая дополнительная тонна защиты означает большую массу, нагрузку на шасси, расход топлива и более сложную логистику. Машина становится дороже и менее мобильной.

Поэтому идея современного аналога Willys или ТПК на самом деле имеет смысл. Более того, именно развитие легких тактических платформ в определенной степени является возвращением к этой концепции – но уже на современном технологическом уровне.

Это может быть компактная, быстрая, относительно недорогая машина для логистики, подвоза боекомплекта, эвакуации, перевозки небольших групп и других задач, где использование тяжелой бронемашины просто нерационально. Но, опять же, полностью заменить ею защищенные машины невозможно.

Поэтому будущее, по моему мнению, не за выбором "тяжелая броня или легкий автомобиль", а за правильной комбинацией платформ.

Наши инженеры работают не над тем, чтобы построить самый большой сейф на колесах, а постоянно ищут баланс, при котором машина выдерживает удар и после него сохраняет шанс вывезти людей даже по сложному ландшафту.

Показательный пример такого баланса – история бойцов одного из подразделений "Азова": их GYURZA-01 прошла 16 километров с оторванным правым передним колесом и выдержала пять атак FPV-дронов, два из которых попали в водительскую дверь.

Для одних задач нужен высокий уровень защиты. Для других – скорость, компактность и массовость. И современная война как раз четко демонстрирует, насколько важно иметь как можно более широкие возможности на поле боя.