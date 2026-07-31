НРК Protector вдвое увеличил грузоподъемность и получил новый тип связи (видео)

"Украинская бронетехника" доработала наземный роботизированный комплекс Protector, увеличив его грузоподъемность с 770 до 1480 кг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании "Украинская бронетехника".
Решение о модернизации было принято по результатам практической эксплуатации на передовой. Фактические возможности платформы оказались выше ранее заявленных характеристик, поэтому разработчики обновили технические параметры и доработали конструкцию.
Для стабильной работы с увеличенной нагрузкой роботизированный комплекс оснастили пневмоподушками в задней подвеске.
Специалисты также модернизировали систему управления и коммуникации НРК «Protector»:
К основному каналу Starlink добавили LTE-связь .
Это обеспечивает дополнительный канал коммуникации и увеличивает надежность работы комплекса в сложных условиях.
В компании отметили, что постоянно усовершенствуют технику на основе обратной связи от военных подразделений.
Один из комплексов Protector всего за месяц перевез более 15 тонн груза , выполняя в среднем до 20 миссий. Одна такая миссия способна обеспечить подразделение запасом продовольствия, боеприпасов и другого имущества ориентировочно неделю.
Как сообщил основатель Школы НРК и офицер батальона НРК 3-й ОШБр Виктор Павлов, в Украине за последние полгода более чем вдвое возросло количество миссий с применением наземных роботизированных комплексов (НРК). При этом первые централизованные поставки техники от государства ожидаются только в конце лета.