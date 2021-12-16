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НПЗ Коломойського у 2021 році змінив багаторічний збиток мільярдним прибутком

Автор: Наталія Гурковська

Кременчуцький НПЗ олігарха Ігоря Коломойського за 9 місяців 2021 року отримав рекордний за 15 років (з 2007 року) чистий прибуток 1,08 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на копію фінансової звітності "Укртатнафти", оприлюдненої на сайті компанії.

В аналогічний період 2020 року НПЗ у Кременчуці зазнав збитків 413 млн грн.

Однією з основних статей доходу НПЗ став продаж дорожнього бітуму для дорожнього будівництва в рамках президентського проекту "Велике будівництво".

НПЗ реалізував за 9 місяців 2021 року 121 тис. тонн дорожнього бітуму на суму 1,4 млрд грн. Це забезпечило 14% доходів НПЗ. Для порівняння - продаж найпопулярнішого в країні бензину марки А-95 забезпечив лише 9,6% виручки заводу.

Нагадаємо, Кременчуцький НПЗ Коломойського є монопольним виробником нафтопродуктів в Україні з часткою ринку 90%. Також компанія з орбіти Коломойського - ТОВ "ПБС" є одним з найбільших підрядників за проектом Зеленського "Велике будівництво", отримавши від держави понад 9 млрд грн.

Як повідомлялось, раніше, компанія олігарха Ігоря Коломойського "Оіл Трейд 2018" почала постачання дизельного палива Кременчуцького НПЗ для державної компанії "Укрзалізниця".

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Ігор Коломойский