Ноєрт відмовилася стати постпредом США в ООН

Нового кандидата на посаду в ООН президент оголосить найближчим часом

Пресс-секретарь Государственного департамент Соединенных Штатов Хизер Нойерт отказалась от предложения стать постоянным представителем США в ООН. Об этом говорится в ее заявлении, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В то же время Нойерт поблагодарила президента Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео за их предложение.

"Последние два месяца для моей семьи были очень сложными, поэтому я решила, что в интересах моей семьи отказаться от этой должности", - заявила представитель Госдепа.

В Госдепартаменте сообщили, что нового кандидата на пост в ООН президент объявит в ближайшее время.

В начале декабря Дональд Трамп предложил Хизер Нойерт занять пост постоянного представителя США вместо подавшей в отставку Никки Хейли, но в течение двух месяцев не представлял ее кандидатуру в Сенат.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео одобрил предложение президента США Дональда Трампа о выдвижении на должность постоянного представителя страны при ООН пресс-секретаря госдепа Хизер Нойерт, заявив что уверен в Нойерт и ждет ее скорейшего утверждения на новую должность.