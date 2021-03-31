Новий законопроект про екоконтроль містить способи тиску на підприємства, - промисловці

Проект закону № 3091 "Про державний екологічний контроль" викликає серйозне занепокоєння у всіх без винятку промислових галузей, оскільки його реалізація призведе до зростання додаткового тиску на бізнес, підвищення корупційних ризиків і порушення балансу прав та обов’язків між бізнесом та контролюючим органом. Проект не може бути прийнятий у поточному вигляді і повинен бути доопрацьований.

Про це йдеться у відкритому листі до голови Верховної ради Дмитра Разумкова, а також до голів депутатських фракцій та керівників профільних комітетів і відомства.

Підписали листа представники фактично всіх промислових галузей: ОП "Укрметалургпром", "Федерації металургів України", Асоціації "Укрцемент", НПА "Укркокс", Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції "УкрФА", Союзу хіміків України та АПСП "Скло України".

Промисловці нагадують: первинно закон було прийнято з метою єдиного узгодженого правового поля, яке регулюватиме порядок проведення контрольних перевірок різних видів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання. Але нова версія проекту фактично встановлює повністю новий, відмінний від базових принципів та засад, механізм здійснення контролю у сфері екології.

"Положення законопроєкту спрощують процедуру проведення контрольних заходів та нівелюють діючі запобіжників, що спрямовані на захист від ймовірного зловживання контролюючими органами своїми повноваженнями", - вказується у листі.

Зокрема, застосування такої діючої у чинному законодавстві підстави, як "звернення фізичної особи", згідно з новим проектом не вимагатиме належного документального підтвердження та обґрунтування. А фізична особа не нестиме жодної відповідальності за безпідставне звернення.

При цьому позапланові перевірки за зверненням фізичних осіб, органів місцевого самоврядування та громадських організацій пропонується проводити без будь-якого погодження з іншими органами державної влади та без належної перевірки обґрунтованості підстав для проведення таких перевірок.

"Отже, є очевидною побудова зручної корупційної схеми. За нею інспектор Державної екологічної інспекції (ДЕІ) працює разом з фізичною особою, яка, за вказівкою інспектора, звертається з повідомленням про порушення екологічного законодавства конкретним суб’єктом господарювання. А, в поєднанні зі значними розмірами штрафів та безумовним обов’язком суб’єктів господарювання допускати інспекторів до перевірок, це стає безвідмовним способом тероризування суб’єктів господарювання", - попереджають промисловці.