Новий закон про валюту набрав чинності

Українці зможуть купувати валюту онлайн і переказувати валюту за кордон
Закон "О валюте и валютных операциях", который заменит декрет Кабинета министров 1993 года о валютном контроле, вступил в силу 7 февраля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина.
Новая система валютного регулирования, утвержденная постановлениями Национального банка, предусматривает ряд послаблений на валютном рынке.
В целом с 7 февраля будут введены в действие более 20 послаблений:
- вдвое увеличивается предельный срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам - до 365 дней;
- отменяется валютный надзор за экспортно-импортными операциями до 150 тыс. грн;
- разрешается свободное использование счетов юридических лиц за рубежом (кроме операций по переводу средств из Украины на такие счета);
- отменяются индивидуальные лицензии на валютные операции - их заменит система е-лимитов (2 млн евро/год для юридических лиц, 50 тыс. евро/год для физических лиц);
- отменяются санкции в виде приостановления внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов;
- отменяется ограничение на досрочное погашение внешних обязательств;
- разрешается заключение валютных форвардов для хеджирования экспортно-импортных и долговых операций;
- разрешается осуществление операций по счетам юридических лиц-нерезидентов в банках Украины;
- отменяется процедура регистрации внешних заимствований;
- разрешается оnline-покупка иностранной валюты физическими лицами (в пределах лимита покупки наличной валюты - до 150 тыс. грн/день в эквиваленте);
- разрешается банкам продавать своим клиентам государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, за иностранную валюту;
- разрешается заключение банками валютных свопов с резидентами и нерезидентами;
- разрешаются безлимитные инвестиции банков в ценные бумаги инвестиционного класса;
- увеличивается лимит на переводы иностранной валюты за границу без открытия счета для физических лиц - с 15 до 150 тыс. грн/год;
- увеличивается лимит на покупку банковских металлов физическими и юридическим лицами с 3,21 унции в неделю (100 г) до эквивалента 150 тыс. грн/день (без ограничений для юридических лиц, ведущих деятельность, связанную с использованием банковских металлов);
- разрешается юридическим лицам ввоз-вывоз банковских металлов, если это предусмотрено их уставом;
- разрешается резидентам внесение платежей в иностранной валюте во время страхования жизни;
- разрешается осуществлять инвестиции и кредитовать резидентов со счета ЛОРО в гривнах банка-нерезидента;
- банкам-нерезидентам разрешается покупать валюту на всю сумму остатка в гривнах на счета ЛОРО;
- разрешается приобретать и накапливать иностранную валюту на счета для выплат по внешним заимствованиям;
- отменяется двойной контроль за операциями по экспорту продукции - валютный надзор будет осуществлять только тот банк, который получил информацию о соответствующей таможенной декларации;
- разрешается осуществление инвестиций в Украину не только в валютах первой, но и второй группы классификатора валют;
- унифицировано перемещения валютных ценностей через границу.
www.bank.gov.ua
Кроме того Национальный банк решил снизить 1 марта норму обов'обязательного продажи валюты экспортерами с 50% до 30%, позволил с 7 февраля репатриацию дивидендов и с 7 февраля отменил требование предварительного резервирования валюты (правило Т+1).
www.bank.gov.ua
Напомним, закон "О валюте и валютных операциях" был принят Верховной Радой 21 июня 2018 года.
Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины утвердил все нормативно-правовые акты, которые являются основой для новой системы валютного регулирования, предусмотренной законом Украины "О валюте и валютных операция". Новая система состоит из восьми основных постановлений, которые заменили предыдущую базу с 56 нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования.