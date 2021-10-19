Новий закон про столицю відновить місцеве самоврядування у Києві, - нардеп

За його словами, наразі Київ залишається єдиною адміністративно-територіальною одиницею, яку ця реформа не торкнулася.

"Питання визначення статусу Києва знову на порядку денному. Воно актуальне вже щонайменше 7 років. Київ - європейська столиця, яку так і не торкнулися позитивні зміни, що дає нам реформа децентралізації. Зокрема, щодо повноважень місцевого самоврядування. Водночас документ нарешті відновлює автономію місцевого самоврядування у місті. Також законопроект пропонує відмежувати представництво державної виконавчої влади від самоврядних управлінських рішень. За нею залишиться координація територіальних органів виконавчої влади, реалізація державних програм, а також наглядові повноваження", - підкреслив Віталій Безгін.

Експерти під час прес-конференції наголосили, що чинна система управління в Києві повністю суперечить принципу поділу влади в Україні.

Також депутат Безгін додав, що документ дає право створювати власний виконавчий орган (виконком), який очолюватиме Київський міський голова.