Новий закон про столицю: хто може керувати Києвом разом з Кличком

Київрада отримає свій власний виконком - ним теж керуватиме Кличко. Голову КМДА обиратиме президент. Автори законопроекту чітко прописали, що мер не може займати цю посаду.

Член комітету Ради з питань держвлади Віталій Безгін (СН) запевняє, що законопроект жодним чином не замахується на наявні у Кличка повноваження. Він продовжить керувати столицею і розпоряджатися місцевим бюджетом, уточнив нардеп.

Кілька співрозмовників видання в президентській команді стверджують, що міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов залишається основним претендентом на главу столичної адміністрації, "хоча сам він і не сильно цього хоче".

У своїй публічній риториці Кличко дотримується колишньої позиції і виступає проти розмежування посад мера і голови КМДА.