Новий трофей. Українські війська розбили колону та захопили російський БТР

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної прикордонної служби.

Зокрема, на каналі прикордонників опубліковано відео з черговою розбитою військовою технікою з Росії та трофейним БТР-80. При цьому не уточнюється, на якому напрямку було розбито супротивника.

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб ЗСУ показав трофеї після того, як було вибито зі своїх позицій російські підрозділи в Миколаївській області.

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