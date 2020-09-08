Новий тренер "Барселони" змінив роль Мессі на полі

Головний тренер "Барселони" Рональд Куман розробляє тактику команди на новий сезон. Фахівець визначився з роллю нападника Ліонеля Мессі на полі.

Про це повідомляє видання Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, голландський фахівець буде грати за схемою 4-2-3-1, в якій аргентинець буде розташовуватися на позиції помилкового правого вінгера. Форвард буде переміщатися по всьому фронту атаки, шукаючи можливості для удару або гострої передачі.

При цьому Куман хоче, щоб Мессі зосередився на атаці і не опускався за м'ячем в середину поля. Тренер також збирається звільнити його від великої кількості оборонної роботи.

Новий сезон в чемпіонаті Іспанії стартує 11 вересня. Матч першого туру між "Барселоною" і "Ельче" був перенесений на невизначений термін.

Нагадаємо, напередодні Мессі взяв участь в тренувальному процесі "Барселони" під керівництвом нового головного тренера Рональда Кумана. Раніше футболіст хотів покинути команду.

Спеціаліст очолив команду цього літа. Він змінив біля керма "синьо-гранатових" іспанця Кіке Сетьена.