Новий султан Омана приніс присягу

Міністр культури і національної спадщини Омана Хайсам бен Тарек Аль Саїд став новим главою держави після смерті султана Кабуса бен Саїда Аль Саїда. Заява Вищої ради безпеки Оману було оголошено в ефірі державного телебачення султанату, передає газета "Аль-Ватан Оман".

Хайсам бен Тарек Аль Саїд приніс присягу в Раді Оману (двопалатний дорадчий орган парламентського типу).

Нагадаємо, в Омані помер султан Кабус Бен Саїд, який правив державою Перської затоки 50 років. Монарху було 79 років. Султан не залишив спадкоємців, а тому рішення про те, хто стане новим монархом, буде прийнято протягом трьох днів членами його сім'ї.

Кабус Бен Саїд правил Оманом з 1970 року. До влади в Омані він прийшов в результаті перевороту, поваливши свого батька Саїда Бен Таймура. Останньому довелося покинути країну і виїхати до Великобританії, де він і помер в 1972 році.

У 2015 році у султана був виявлений рак. В кінці минулого року його стан покращився, і на короткий час монарх відправлявся на лікування до Бельгії. Раніше Омана ЗМІ повідомляли про те, що стан глави держави є стабільним.