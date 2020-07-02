Новий статус у НАТО дозволить Україні знати більше про ситуацію в Криму, - МЗС

У Мінстерстві закордонних справ України вважають, що новий статус України в НАТО дає широкі можливості для отримання інформації про ситуацію в анексованому Росією Криму. Україна отримає більше розвідувальних даних.

Про це повідомив в інтерв'ю "Крим.Реалії" голова МЗС Дмитро Кулеба.

За його словами, чим більше розвідувальних даних, тим об'єктивнішу картину можна побачити.

Нагадаємо, Україна стала учасницею програми НАТО "Партнерство розширених можливостей". Втім, це не передбачає перспективи членства в альянсі.

Ще до цього Україна вже почала співпрацю з НАТО в рамках Комплексного пакету допомоги.

Втім, в українському Кабінеті міністрів заявили, що після отримання статусу партнера в НАТО Україна прагне членства. Там вважають, що новий статус України є дуже потужним політичним сигналом щодо пріоритетів Альянсу.

Як відомо, такий статус мають також Австралія, Фінляндія, Грузія, Йорданія та Швеція.

Нагадаємо, в уряді пояснили, що дає Україні новий статус в НАТО.

Додамо, Дмитро Кулеба вважає, що Україна має надалі рухатися до членства у ЄС і НАТО.