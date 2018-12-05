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Новий статус Куяльнику розвине медичний туризм, - Степанов

Новини » Політика    05.12.2018 - 13:56
Новий статус Куяльнику розвине медичний туризм, - Степанов
Фото: Максим Степанов (прес-служба)

Куяльник отримав статус курорту державного значення

Надання Куяльницкому лиману статусу курорту державного значення буде сприяти залученню інвестицій та розвитку медичного туризму. Про це заявив голова Одеської облдержадміністрації (ОДА) Максим Степанов після того, як Верховна рада підтримала ініційований ним законопроект, повідомляє РБК-Україна.

"Сьогоднішнє рішення не просто формальність, а старт для розвитку унікальної туристичної перлини. Скільки зусиль ми доклали, скільки листів написали і бесід з Мінекономіки провели. Далі була підготовка законопроекту, довгі спілкування з депутатами, відстоювання нашої ідеї. Я особисто приїжджав на засідання парламентського комітету, переконував, наводив аргументи. Було непросто. Але головне - результат!", - сказав Степанов.

Він зазначив, що офіційний статус державного курорту забезпечить Куяльницкому лиману надійний захист: "Цим ми зберігаємо його природу, лікувальні властивості, даємо поштовх для інвестицій в розвиток рекреаційного та медичного туризму".

На думку Степанова, статус курорту дозволить залучати інвестиційні кошти на розвиток інфраструктури території, щоб перетворити її в сучасну рекреаційну зону. Причому ці інвестиції будуть захищені, тому малий і середній бізнес теж будуть зацікавлені у створенні міні-готелів, громадських закладів. Відповідно, економіка регіону поповниться новими робочими місцями і надходженнями від туризму.

"Переконаний, що і міжнародні інвестори можуть проявити зацікавленість у розвитку цього курорту. І вони точно будуть впевнені, що і сьогодні, і через 20 років, тут буде рекреаційна територія, а не ферма, завод або житлові комплекси", - зазначає голова ОДА.

Степанов переконаний, що для мешканців України Куяльницький лиман може стати економним варіантом оздоровчого відпочинку і лікування. Так само його послугами можуть користуватися іноземці, як альтернативою Мертвого моря в Ізраїлі, адже цілющі властивості води і ропи Куяльницього лиману ефективно використовуються для відновлення опорно-рухового апарату, нервової системи, органів системи травлення.

Раніше Степанов виступив ініціатором законопроекту "Про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення". У квітні 2018 він звернувся з цією ініціативою до всіх фракцій і груп у Верховній раді, і в результаті був зареєстрований відповідний законопроект.

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