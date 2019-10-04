Новий склад ЦВК перевірять після призначення

Перевірка нового складу Центральної виборчої комісії (ЦВК) буде відбуватись вже після його призначення. Про це заявив депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає кореспондент РБК-Україна.

Як повідомив представник "Слуги народу", питання перевірки складу Центрвиборчкому врегульовано законом, тому перевірка нового складу проходитиме після його призначення.

"Це питання врегульовано законом. Вона (перевірка - ред.) буде проходити вже після призначення. Ми зараз спочатку призначаємо їх. Це законодавча колізія. Тому що дуже обмежений термін дається і президенту, і фракціям для того, щоб подати кандидатури. Вони (кандидати - ред.) подавали декларації в НАЗК. Депутати можуть побачити їх декларації. І ми безпосередньо вже після призначення повинні вже говорити з НАЗК, щоб вони оперативно провели перевірку і зробили свій висновок", - заявив Качура.

За словами представника Кабінету міністрів у парламенті Ірини Верещук, один з кандидатів до складу ЦВК вчора не прийшов на засідання комітету з питань організації державної влади.

"Зясували, що один представник від "Європейської солідарності" не зявився на засідання комітету. А відтак питання по ньому буде вирішуватись вже в залі для голосування. Це питання зараз буде звучати у залі, чому він не з'явився", - заявила вона.

Вона також пояснила, чому журналісти не могли потрапити на засідання комітету, де розглядалось подання президента.

"Напевно, це рішення комітету аби уникнути зайвого ажіотажу. Я розумію, що преса має бути всюди, що стосується питань суспільного значення. Але в даному випадку, можливо, є якісь певні дані, які не можна розголошувати..", - додала депутат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 4 жовтня, парламент обговорить призначення на посади членів Центральної виборчої комісії, яких запропонував президент України Володимир Зеленський.