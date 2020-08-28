ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Новий керівник одеської митниці може бути невигідний контрабандистам, - експерт

Автор: РБК-Україна

Бондаренко вважає, що Пудрик може бути невигідний кланам контрабандистів, які давно "працюють в регіоні"

Новий виконуючий обов’язки керівника Одеської митниці Денис Пудрик може бути невигідний кланам контрабандистів, які давно "працюють в регіоні". Звинувачення у тому що, він був люстрований, а пізніше через суд скасував це рішення, лише підтверджує, що призначення правильне.

Про це написав політолог Костянтин Бондоренко на своїй сторінці у Facebook.

"Виявляється, існують ситуації, при яких клани контрабандистів і групи так званих "соросят" (компрадорів, що відстоюють інтереси транснаціональних корпорацій) об‘єднуються. Подібну ситуацію ми спостерігаємо на прикладі призначення Дениса Пудрика виконуючим обов‘язки керівника Одеської митниці", - пише експерт.

Він зазначає, що спершу з різкою критикою на адресу Пудрика виступив Михеїл Саакашвілі, який засумнівався у реформаторських здібностях нового керівника Одеської митниці, а також зробив прозорі натяки, які можна трактувати як звинувачення в корупції.

"Одесити говорять, що Пудрик свого часу наступив на хвіст деяким людям, перекривши контрабандні схеми. Саме ці ж люди нібито повернулися до контролю над митницею у той час, коли Михеїл Ніколозович був главою Одеської обласної держадміністрації", - додає Бондаренко.

За його словами, нинішні контрабандисти відрізняються від своїх "колег" часів Едуарда Багрицького, що оспівав представників даної "професії" в поетичній формі.

"Принаймні, відрізняються і обсягами контрабандного товару, і схемами роботи і навіть впливами на засоби масової інформації, громадських активістів, експертів тощо", - зазначає Бондаренко.

Він також наголошує, що головне звинувачення на адресу Пудрика у тому, що він був люстрований, але через суд скасував люстрацію.

"Очевидно, якщо в хід йдуть такі аргументи і якщо проти Пудрика виступають спільним фронтом такі сили - призначення правильне і має бути підтримане. А загалом - гарна ілюстрація до стану справ у сучасній Україні на предмет того, хто контролює ситуацію на місцях і як вибудовуються стосунки між центром і регіонами - в тому числі у кадровій політиці", - резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше голова виконкому Нацради реформ Міхаїл Саакашвілі розкритикував призначення на посаду виконуючого обов'язки голови Одеської митниці Дениса Пудрика.

Популярні новини

Як відомо, раніше Пудрик працював керівником митних органів в Чернігівській, Бердичівській, Львівській, Луганській та Кримській митницях. Крім того, був заступником і першим заступником також в Донецькій, Маріупольській, Східній, Кіровоградській митницях.

Крім того, очолював Кримську митницю за часів президентства Віктора Януковича, за що підпадав під критерії очищення влади. За це його звільнили з посади заступника начальника Кіровоградської митниці.

У березні 2020 року Пудрик отримав рішення суду про поновлення на посаді.

З 2019 року до нинішнього призначення був в.о. проректора Національної академії фіскальної служби.

Сам Пудрик раніше в інтерв’ю заявляв, що реформи, які були запущені в митній галузі попередньою владою, не були ефективні і працювали на особисті інтереси чиновників, тому новому керівництву доведеться заново проводити зміни, на що буде витрачено багато часу і ресурсів.

Крім того, він переконаний, що українська митниця вимагає оновлення, і реформувати її треба, як патрульну поліцію - набравши молодь і забезпечивши їх усім необхідним.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ОдесаконтрабандамитницяДенис Пудрик