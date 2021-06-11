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Новий рейтинг партій: "Євросолідарність" майже зрівнялася зі "Слугою народу"

Автор: РБК-Україна

Якби вибори до Верховної ради України проходили в першій декаді червня 2021 року, то партії "Слуга народу" та "Європейська солідарність" набрали б приблизно однакову підтримку виборців.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного соціологічного інституту (КМІС).

Так, партію "Слуга народу" підтримали б 20,3% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором, "Європейську солідарність" - 18,5% серед тих, хто визначився з вибором.

Третє-четверте місця ділять "Батьківщина" (12%) та "ОПЗЖ" (11,9%).

Подолала б прохідний бар’єр також партія "Сила і Честь" (7,2%).

Підтримка інших партій нижче прохідного бар'єра, хоча відносно наближені до нього "Українська стратегія Гройсмана" (4,2%), "Опозиційний блок" (лідерами зазначалися Є. Мураєв і В. Новинський) (4,2%) та Радикальна партія (4,2%).

На виборах президента, якби вони відбувалися на початку червня і якби в них брали зазначені кандидати, найбільшу підтримку отримав би Володимир Зеленський -30,6% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. На другому місці - Петро Порошенко, якого підтримали б 17,4%.

Далі йдуть Юлія Тимошенко (12,7%), Юрій Бойко (10,6%) та Ігор Смешко (8,1%) Підтримка інших кандидатів нижча.

Нагадаємо, згідно з попереднім опитуванням КМІС, 5%-ий бар'єр до Верховної ради могли б подолати сім партій.

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