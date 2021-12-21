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Новий рекорд. Ціна газу в Європі досягла 1939 доларів

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Вівторок 21 грудня 2021 14:00
Новий рекорд. Ціна газу в Європі досягла 1939 доларів Фото: ціни на газ в Європі оновили історично максимум (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Ціна газу в Європі оновила історичний рекорд початку жовтня. Ціна склала 1939 доларів за 1 тисячу куб. м.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані лондонської біржі ICE.

Раніше рекорд був у жовтні. Тоді ціна газу в Європі перевищила 1900 доларів за 1 тисячу кубометрів.

Вчора ціна становила ще 1716,7 доларів за 1 тисячу кубометрів.

Новий рекорд. Ціна газу в Європі досягла 1939 доларівЦіни ф'ючерсів на газ в Європі додає вже 15%

У середині грудня повідомлялося, що Євросоюз планує поміняти стратегію укладення газових контрактів для підвищення енергобезпеки.

Нагадаємо, історичний рекорд біржові ціни на газ в Європі встановили 6 жовтня, коли тисячу кубометрів продавали більш ніж за 1900 доларів.

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