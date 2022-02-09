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Новий рекорд. Матч "Металіста" з "Вересом" на Winter Cup 2022 дивилися 512 тисяч уболівальників

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Харьків, Середа 09 лютого 2022 13:17
Новий рекорд. Матч "Металіста" з "Вересом" на Winter Cup 2022 дивилися 512 тисяч уболівальників Фото: матч "Металіста" з "Вересом" (metalist.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Матч "Металіста" з "Вересом" на товариському турнірі у зимове міжсезоння Winter Cup 2022 дивилися 512 тис. уболівальників. Харків'яни перемогли рівнян із рахунком 2:1.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу клуба.

"Кількість переглядів на YouTube-каналі "Перша ліга", телеканалі "Футбол 1", передматчева та післяматчева студії, а також участь у чаті прямої трансляції склала 512 тис. осіб", - зазначає прес-служба.

Нагадаємо, раніше харківські журналісти підрахували чисельність шанувальників харківського клубу. За їхніми даними, 80% мешканців Харкова та області назвали себе вболівальниками "Металіста".

Наступний матч у фіналі Winter Cup 2022 відбудеться 11 лютого - "Металіст" зійдеться у поєдинку з житомирським "Поліссям". Пряму трансляцію гри будуть вести телеканали "Футбол 1" та YouTube-канал "Перша ліга".

Як повідомлялось, президент ФК "Металіст" Олександр Ярославський та президент ФК "Полісся" Геннадій Буткевич підтримали ініціативу телеканалів "Футбол 1/2/3" провести у зимове міжсезоння в Туреччині виставковий турнір Winter Cup 2022.

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