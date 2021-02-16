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Новий рекорд: біткойн майже досяг рівня в 50 тисяч доларів

Новость на русском → Вівторок 16 лютого 2021 14:14
Новий рекорд: біткойн майже досяг рівня в 50 тисяч доларів Фото: біткойн (cryptoparrot.com)
Автор: Олександр Білоус

Вартість біткойна у вівторок, 16 лютого, досягла рекордної позначки в 49 938 доларів. З початку року криптовалюта подорожчала приблизно на 70%.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Найпопулярніша у світі криптовалюта дорожчає після того, як Tesla заявила, що купила біткойни на 1,5 млрд доларів і буде приймати їх в якості оплати за автомобілі.

Цей крок Tesla став останнім у низці великих інвестицій, в результаті яких біткойн перемістився з периферії фінансової системи на баланси компаній і дилінгові центри Уолл-стріт, оскільки американські фірми і традиційні керуючі грошима почали скуповувати біткойни у великих кількостях.

Крім Tesla, біткойн в останні місяці привернув безпрецедентні потоки від великих і дрібних інвесторів.

Минулого тижня ціна біткойна піднялася до рекордного рівня після того, як Tesla Inc Ілона Маска оголосила, що купила криптовалюту на суму 1,5 млрд доларів і незабаром прийме її як форми оплати за свої автомобілі. На новинах від Tesla біткойн досяг рекорду в 47 565 доларів.

Біткойн виріс 11 лютого більш ніж на 8% до рекордно високого рівня в 48 481 долар. Це сталося після того, як Bank of NY Mellon заявив, що сформував підрозділ цифрових активів.

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