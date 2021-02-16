Новий рекорд: біткойн майже досяг рівня в 50 тисяч доларів

Вартість біткойна у вівторок, 16 лютого, досягла рекордної позначки в 49 938 доларів. З початку року криптовалюта подорожчала приблизно на 70%.

Найпопулярніша у світі криптовалюта дорожчає після того, як Tesla заявила, що купила біткойни на 1,5 млрд доларів і буде приймати їх в якості оплати за автомобілі.

Цей крок Tesla став останнім у низці великих інвестицій, в результаті яких біткойн перемістився з периферії фінансової системи на баланси компаній і дилінгові центри Уолл-стріт, оскільки американські фірми і традиційні керуючі грошима почали скуповувати біткойни у великих кількостях.

Крім Tesla, біткойн в останні місяці привернув безпрецедентні потоки від великих і дрібних інвесторів.