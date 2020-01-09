Новий голова ОБСЄ відвідає Україну

Новий голова Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), прем'єр-міністр і міністр європейських та закордонних справ Албанії Еді Рама заявив, що перший його візит в якості глави ОБСЄ буде в Україну, передає "Радіо Свобода".

За його словами, ситуація в Україні залишається нагальним викликом безпеки в Європі.

"ОБСЄ знову і знову доводить, що вона здатна стати до дії в зонах конфліктів і постконфліктних ситуаціях, нерідко там і тоді, де й коли цього більше ніхто інший не може. Через те, що криза в Україні і навколо України залишається найнагальнішим викликом безпеці в Європі, таким важливим є унікальний внесок Спеціальної моніторингової місії у зменшення напруженості і розбудові миру, стабільності й безпеки", - сказав він, виступаючи перед Постійною радою ОБСЄ у Відні.

Він зазначив, що місцем призначення його першого візиту як голови ОБСЄ стане Україна.

"Албанське головування зробить все, щоб заохотити повагу до принципів та зобов'язань в рамках ОБСЄ та повного виконання мінських домовленостей, підтримуючи зусилля тристоронньої контактної групи і нормандський процес. СММ і Україна будуть також місцем призначення мого першого візиту наступними тижнями як голови ОБСЄ", - заявив Рама.

Нагадаємо, в середу, 1 січня, Албанія розпочала головування в Організації з безпеки і співпраці в Європі.