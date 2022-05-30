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Новий посол США в Україні прибула до Києва

Фото: новий посол США в Україні Бріджит Брінк (sk usembassy gov)
Автор: Артем Горовенко

Новий посол США в Україні Бріджит Брінк прибула до Києва. Офіційного оголошення не було, але інформація про прибуття міститься на її сторінці з біографією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт посольства США в Україні.

Згідно з розміщеною інформацією, Брінк була призначена президентом США Джо Байденом 25 квітня, одноголосно затверджена Сенатом США 18 травня і прибула до Києва 29 травня 2022 року.

Зазначимо, до призначення в Україну вона була американським послом у Словаччині. До цього обіймала посаду заступника помічника держсекретаря в Бюро у справах Європи та Євразії Державного департаменту (2015-2018 рр.), відповідаючи за питання, пов'язані зі Східною Європою, Кавказом і конфліктами в Європі. Вона також працювала заступником глави місії в посольствах США в Ташкенті, Узбекистан (2014-2015 рр.) і в Тбілісі, Грузія (2011-2014 рр.).

Нагадаємо, минулого тижня Брінк видали візу для роботи в Україні.

Зазначимо, посада посла США в Україні була вакантною з травня 2019 року, коли адміністрація Дональда Трампа відкликала до Вашингтона Марі Йованович.

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