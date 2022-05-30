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Новий посол США в Україні передала до МЗС вірчі грамоти

Фото: новий посол США в Україні Бріджит Брінк (twitter.com/USAmbKyiv)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 30 травня, новий посол США в Україні Бріджит Брінк вручила вірчі грамоти в українському Міністерстві закордонних справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter голови дипломатичного представництва США в Україні.

Брінк розповіла, що крім вручення грамот вона також обговорила шляхи підтримки України у війні проти Росії.

Варто зауважити, що передача вірчих грамот фактично означає те, що Брінк вже офіційно розпочала місію та обійняла посаду посла США в Україні.

При цьому посада була вакантною з травня 2019 року, коли адміністрація Дональда Трампа відкликала у Вашингтон Марі Йованович.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що новий посол США в Україні Бріджит Брінк прибув до Києва 29 травня. Офіційного оголошення не було, але інформація про прибуття міститься на сторінці з біографією.

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