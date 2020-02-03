Новий платіж за розподіл газу врахують у субсидіях

Субсидію та пільгу за нову послугу з розподілу природного газу донарахують автоматично без потреби додаткового звернення громадян за січень і лютий 2020 року. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

Як зазначили в прес-службі, через те, що НКРЕКП затвердила окремий тариф на послугу розподілу природного газу наприкінці грудня, отримувачам пільг та субсидій надійшли нові платіжки із зазначенням повної вартості до сплати за послугу з розподілу природного газу.

"Через те, що відповідні рішення НКРЕКП вступили в силу лише з початку року ми в лютому проведемо донарахування розміру пільг та субсидій з урахуванням нової послуги з розподілу природного газу автоматично за два місяці 2020 року", - сказав Віталій Музиченко, заступник міністра соціальної політики.

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)

Нагадаємо, голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк заявив, що платіжка за розподіл газу - це не нова плата, раніше вона включалася в загальну платіжку за газ. У той же час прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевнив, що розділення платіжок жодним чином не повинно вплинути на кінцеву суму платежу за газ.

За даними Держстату, середній розмір платіжки за комуналку зріс за грудень на 8%. Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год), на одного власника особового рахунку в грудні 2019 року склали 2212,0 грн, що на 8% більше, ніж у листопаді (2044,7 грн).