Новий космічний корабель Starliner компанії Boeing успішно повернувся з МКС на Землю

Космічний корабель Starliner розробки Boeing успішно повернувся на Землю в ході свого другого польоту, приземлившись в штаті Нью-Мексико. Тестовий безпілотний політ до Міжнародної космічної станції (МКС) тривав п'ять днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post .

Посадка була здійснена за допомогою трьох парашутів. Перспективний корабель доставив на МКС 360 кг різних вантажів. При загальній масі в 13 тонн, Starliner розрахований на екіпаж з семи осіб і автономний політ в 60 годин.

Космічний апарат був запущений з мису Канаверал 21 травня. В ході польоту два двигуни з 12 відключилися, але залишилися взяли на себе їх функцію. Перед стикуванням Starliner продемонстрував свої можливості по маневруванню у відкритому космосі. Заплановано, що наступний політ нового апарату стане вже пілотованим, і Starliner доставить на МКС міжнародний екіпаж.