Новий корпус "Охматдита" на 90% збудований за Порошенка, - Сюмар

90% нового корпусу лікарні "Охматдит" було збудовано за часів п'ятого президента Петра Порошенка.

Про це написала народний депутат з фракції "Європейська солідарність", член Опікунської Ради НДСЛ "Охматдит" Вікторія Сюмар на своїй сторінці у Facebook.

"Багато людей робили все можливе і не можливе, щоб це (відкриття "Охматдиту", - ред.) сталося. І не піарились, а саме робили. І треба сказати відверто: це сталося, бо 90% нового корпусу "Охматдиту" було збудовано за часів Порошенка", - написала Сюмар.

За її словами, опікунська Рада супроводжувала і допомагала на різних рівнях різним урядам у добудові "Охматдиту" та підтримці лікарні в кризових ситуаціях.

"Наголошуємо, що головні роботи щодо нового корпусу були зроблені у 2016-2020 роках. І що головний виклик зараз - оперативна та прозора закупка техніки разом із забезпеченням лікарні медичним персоналом, спроможного працювати за новітніми технологіями", - пише Сюмар.

Вона також наголосила, що забезпечення медзакладу фахівцями й необхідним обладнанням - задача уряду.

"Опікунська Рада НДСЛ "Охматдиту", до якої я маю честь належати, зазначає: нині відкриються лише 7 відділень із 21-го. На додаток, на жаль, вони укомплектовані медичним персоналом лише наполовину. Тому повноцінно працювати й лікувати дітей там не зможуть. Кабмін мав би негайно вирішити проблему із забезпеченням лікарів у лікарнях зі статусом "Національний". Також наголошуємо: решта 16 відділень нового корпусу запрацюють лише після закупівлі великої кількості медичної техніки на суму понад 1,2 млрд грн. Величезний виклик для влади - провести тендери з закупівлі максимально прозоро і чесно, а не заробляти на життях дітей", - зауважила Сюмар.

Вона також закликала провести прозорий і публічний конкурс на посаду головного лікаря лікарні.

"Очолювати "Охматдит" має людина з баченням, як розвивати найсучаснішу українську лікарню, а не той, хто "забезпечить потрібні тендери", - додає нардеп.

Опікунська рада також наполягає на доплаті медичним працівникам Національних закладів МОЗу.

Як писало РБК-Україна, 1 квітня в новому корпусі закінчили основні будівельні роботи, укомплектування й під'єднання медичного обладнання мало завершитись до кінця липня.

Раніше Національне антикорупційне бюро України повідомило трьом особам про підозру у розкраданні 30 млн гривень при будівництві нового корпусу "Охматдиту".