Новий коронавірус: МОЗ рекомендує не їздити в країни "червоної" зони

Міністерство охорони здоров'я України рекомендує утриматись від поїздок до Британії через новий штам коронавірусу. Також міністерство рекомендує не їздити в країни "червоної" зони.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

МОЗ рекомендує утриматися від поїздок до Британії, Данії, Нідерландів, Австралії та країни "червоної зони".

"Будемо посилювати тестування, щоб переконатися, чи циркулює новий коронавірус в Україні", - заявив Ляшко.

За його словами, будуть особливо перевіряти людей, у яких є сиптоми коронавірусу, які були впродовж інкубаційного періоду в Британії або, які контактували з такими особами. У разі встановлення позитивного діагнозу їх будуть ізольовувати.

Нагадаємо, новий тип коронавірусу вже виявили у Британії, Нідерландах, Південно-Африканській Республіці, Данії та Австралії. Мутований коронавірус швидше поширюється, але при цьому не небезпечніший за інші види.

Як писало РБК-Україна, у Британії новий вид коронавірусу зафіксували ще у вересні, але поширюватися він почав у середині листопада.