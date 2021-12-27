Новий клуб для Луніна, бронза ЧС Романчука та реабілітація Шевченка: підсумки тижня у спорті

"Бронза" Романчука

У вівторок, 21 грудня, завершився чемпіонат з плавання на короткій воді - 25-метровий басейн, який проходив в Об'єднаних Арабських Еміратах. І в останній день Україна отримала першу і в підсумку єдину свою нагороду. На дистанції в 1500 метрів вільним стилем Михайло Романчук став третім. При цьому дворазовий медаліст ОІ - 2020 (срібло - 1500 м, і бронза - 800 м) у кваліфікації показав найкращий результат серед усіх фіналістів, але у вирішальному запливі програв німцеві Флоріану Велльбоку, який показав світовий рекорд, фінішувавши за 14:06,88. Друге місце у тунісця Ахмеда Хафнауї.

Найбільше нагород завоювали плавці з США-9 золотих, 9 срібних і 12 бронзових (30 всього). Друге місце у плавців з Канади - 7 золотих, 6 срібних і 2 бронзових (15), третє у італійців - 5 золотих, 5 срібних і 6 бронзових (16).

Надія для Луніна

Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін може змінити клуб вже цієї зими. За інформацією іспанського видання Elnacional.cat, українцем цікавиться англійський "Ньюкасл", власником якого нещодавно став інвестиційний фонд Саудівської Аравії, зробивши клуб одним з найбагатших клубів світу. Для Луніна це відмінний шанс отримати ігрову практику, якої абсолютно немає в"Реалі". Президент мадридців Флорентіно Перес готовий без проблем відпустити 22-річного українця, якщо "Ньюкасл" покриє витрати "вершкових" на Луніна. До складу "вершкових" кіпер перейшов з "Зорі" в 2018-му році за близько 9 мільйонів доларів.

Андрій Лунін може покинути мадридський "Реал" вже взимку (twitter.com/realmadridfra)

Таким чином Лунін може поповнити український десант в АПЛ, куди вже на початку січня повинен перебратися і Віталій Миколенко. За інформацією британських ЗМІ, клуби повністю погодили трансфер, про який офіційно буде оголошено 1 січня.

До того ж як повідомляє The Athletic, "Вест Хем "зацікавлений у ще одному українцю, центральному захиснику "Шахтаря" Миколі Матвієнко. Українець нібито входить до списку потенційних придбань, адже "молотобійники" якраз у пошуках лівоногого центрбека.

Зазначимо, у складі "Вест Хема" зараз виступає українець Андрій Ярмоленко, проте через відсутність ігрової практики взимку він може клуб змінити. Крім цього в АПЛ виступає ще один українець-Олександр Зінченко представляє "Манчестер Сіті".

Українське дербі в Серії А

Італійська Серія А зараз знаходиться на різдвяних канікулах. Однак перед цим там відбулося "українське" дербі. Один з аутсайдерів чемпіонату "Дженоа", яку тренує Андрій Шевченко, приймала одного з лідерів "Аталанту" Руслана Малиновського. Бергамці були явними фаворитами, проте розмочити ворота генуезців так і не змогли. У підсумку нічия 0:0, яка трохи реабілітуватиметься Шевченку за провальний старт на чолі "Дженоа". Два тури тому "грифони" здобули першу перемогу при українці. Зараз в Серії А "Дженоа" йде на 18-му місці, а "Аталанта" - на 4-му.

Ребров-кращий в ОАЕ

Український футбольний наставник Сергій Ребров продовжує збирати індивідуальні нагороди в Об'єднаних Арабських Еміратах. Днями його визнали вчетверте поспіль найкращим тренером місяця в ОАЕ. Його клуб "Аль-Айн" після 11-ти турів лідирує в турнірній таблиці, маючи 27 балів, що на 4 очки більше, ніж у найближчого конкурента.