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Нові карантинні правила повернуть українців до "докоронавірусного" життя, - Ляшко

Автор: Артур Родивилов

Уряд України вніс зміни в карантинні правила. Вони дозволять країні повернутися до нормального "докоронавірусного" життя навіть у разі посилення обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра охорони здоров'я Віктор Ляшка в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

Він уточнив, що обмеження, які раніше вводилися в регіоні при попаданні його в "жовту" зону карантину, тепер можуть не застосовуватися в деяких закладах у разі, якщо 80% співробітників або відвідувачів щеплені хоча б однією дозою вакцини. Це стосується і колективів навчальних закладів.

"Ми дозволяємо в жовтому, помаранчевому і червоному рівнях епідемічної небезпеки, які встановлюються відповідно до певних індикаторів - захворюваності, заповненості ліжок, навантаження на установи охорони здоров'я, функціонувати певним сферам економіки під час цих карантинних обмежень", - зазначив глава МОЗ.

У разі потрапляння регіону в "червону" зону карантину показник вакцинованих відвідувачів або співробітників установи для продовження його роботи має становити 100%.

Ляшко також зазначив, що, згідно з новими правилами, сертифікат про вакцинацію включатиме інформацію про введення препарату від коронавірусу або про перенесене не пізніше ніж півроку тому захворювання COVID-19.

Нагадавши, Ляшко також заявив, що контролюючі органи перевірятимуть частку співробітників у школах, які були вакциновані.

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