Новий канцлер Австрії Шалленберг прийняв присягу

"Консерватор Шалленберг прийняв присягу канцлера Австрії", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, колишній канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив в суботу, що через розслідування, яке ведеться стосовно нього за підозрою в пособництві хабарництву і зловживанні довірою, він прийняв рішення залишити пост канцлера Австрії.

Він запропонував президенту Александеру Ван дер Беллену призначити свого близького соратника і главу МЗС Александера Шалленберг новим главою уряду.

Сам Курц залишиться лідером консервативної Австрійської народної партії (АНП) і займе крісло депутата Національної ради (нижня палата парламенту).