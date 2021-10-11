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Новий канцлер Австрії Шалленберг прийняв присягу

Автор: Анастасія Рокитна

Александер Шалленберг прийняв присягу на посаду канцлера Австрії в понеділок. Він склав присягу 11 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

"Консерватор Шалленберг прийняв присягу канцлера Австрії", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, колишній канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив в суботу, що через розслідування, яке ведеться стосовно нього за підозрою в пособництві хабарництву і зловживанні довірою, він прийняв рішення залишити пост канцлера Австрії.

Він запропонував президенту Александеру Ван дер Беллену призначити свого близького соратника і главу МЗС Александера Шалленберг новим главою уряду.

Сам Курц залишиться лідером консервативної Австрійської народної партії (АНП) і займе крісло депутата Національної ради (нижня палата парламенту).

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Австрія