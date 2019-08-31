Новий Кабмін піде у відставку, якщо не знизить тарифи, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про розпуск Кабінету міністрів, якщо уряд не впорається з завданням знизити плату за комунальні послуги. Про це Зеленський заявив в телеінтерв'ю, передає РБК-Україна.

"Завдання є, поставлена новому уряду: вони повинні показати модель. І якщо модель не буде зменшення комуналки, будемо прощатися з урядом. Все що вони зможуть, вони зроблять. Питання не в тому, яка ціна комуналки, питання в тому, який відсоток від того, що отримує людина пенсії або зарплати, він платить за комуналку. І така структурна проблема, така структурна ставиться завдання нового уряду", - сказав президент.

Крім того, за словами Зеленського, така ж історія готується з приводу кредитування.

"Готують, щоб послабити цей відсоток, щоб відсоток був зменшений. Готують формат, щоб у 20-му році у людей була можливість купувати ті чи інші речі, нерухомість або землю. Купувати під інший відсоток. Тому що я розумію, що таке 17-18 відсотків", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, перед виборами в Раду в "Слуги народу" прямо не ризикнули говорити про зниження тарифів, обмежившись обіцянкою "впровадити державну стратегію оптимізації тарифів ЖКГ". Оптимізація, на їх думку, має відбуватися за рахунок демонополізації енергоринків, збільшення видобутку енергоресурсів і виключення корупції при формуванні тарифів. Серед іншого, в партії Зеленського обіцяють ліквідувати формули, за якими розраховуються ціни на послуги, як, наприклад, "Роттердам+".