Новий рік вже настав. В якій послідовності зустрічають 2022-ий в світі

В ніч з 31 грудня на 1 січня світ святкуватиме новий рік. Втім, не всі країни його зустрінуть одночасно.
Про те, о котрій країни будуть зустрічати Новий рік, у матеріалі РБК-Україна.
Перша держава, яка зустріла 2022 рік - це Кірібаті - острівна держава, розташована в західній частині Тихого океану. Там новий рік настає 31 грудня о 12:00 за київським часом.
Святкує острів Чатем, який належить до Нової Зеландії.
За київським часом Новий рік зустрічають мешканці Нової Зеландії і полярники з Південного полюса в Антарктиді.
За київським часом Новий рік зустрінуть жителів крайньої Східної Росії (Анадир, Камчатка), островів Фіджі і деяких інших тихоокеанських островів - Науру, Тувалу.
2022-й настане на частині Східної Австралії - Сідней, Мельбурн, Канберра - і деяких тихоокеанських островах Вануату, Мікронезія, Соломонові острови тощо.
Новий рік зустрічають в Японії і в Північній та Південній Кореях.
Святкують новий рік на території Австралії і на частину Південно-Східної Азії. У цей часовий проміжок також потрапляє Китай.
Новий рік зустрічають в Індонезії і на решті частини Південно-Східної Азії.
2022-ий рік зустрічає М'янма.
Новий рік приходить в Бангладеш, Шрі-Ланку і частину Росії, а саме Новосибірськ та Омськ.
Новий рік будуть відзначати в Непалі, а ще через 15 хвилин свято настане і в Індії.
За київським часом святкування Нового року переноситься в Пакистан, Узбекистан, Туркменістан, Киргизстан і частина Росії (Єкатеринбург, Уфа).
Святкує Афганістан.
Новий рік зустрічатимуть у Вірменії, Азербайджані, частині Росії та в Грузії.
Свято приходить до Східної Європи - Румунії, Греції, України. В цей же час Новий рік зустрічають в Туреччині, Ізраїлі, Фінляндії.
Новий рік настає в країнах Західної та Центральної Європи, а також на частині Африки.
Відзначати новий рік починають в Бразилії.
Святкують новий рік на острів Ньюфаундленд.
Святкувати починають Східна Канада, острови Карибського басейну, а також частина Південної Америки.
Новий рік настає в східній частині Канади (Оттава) і США - Вашингтон та Нью-Йорк.
Жителі держави Самоа зустрічають Новий рік найостаннішими.