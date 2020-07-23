Новий голова НБУ виправив декларацію та вніс до неї рахунки в швейцарському банку

Новий голова Національного банку Кирило Шевченко подав виправлену декларацію про доходи за 2019 рік. В декларації вказані рахунки в швейцарському банку.

Декларація розміщена на сайті НАПК.

Згідно з декларацією, у Шевченка спільно дружиною Юлією Шевченко є рахунки в приватному банку Lombard Odier (Цюріх) на суму 3,09 млн доларів і 20 тисяч євро.

Крім того, Шевченко вказав у декларації цінні години (2 чоловічих і 7 жіночих), кільця і браслети з коштовностями.

Шевченко також повідомив, що 20 липня отримав дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав на суму 3,4 млн гривень. Дохід отриманий від BofA Merrill Lunch, London.

Нагадаємо, новий глава Національного банку України Кирило Шевченко подав декларацію про доходи за 2019 рік.

Згідно деклации, Шевченко отримав за 2019 рік в якості зарплати на посаді голови "Укргазбанку" 14,6 млн грн.

Дружина глави НБУ Юлія Шевченко заробила за минулий рік в "Страховій компанії Універсальний Поліс" 89 тис. гривень.