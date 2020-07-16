Десятки рахунків, мільйонна зарплата і квартира в Києві: декларація глави НБУ

Фото: Кирило Шевченко (РБК-Україна)

Кирило Шевченко за 2019 рік отримав понад 14,5 млн грн зарплати в "Укргазбанку"

Новий глава Національного банку України Кирило Шевченко подав декларацію про доходи за 2019 рік. До призначення Шевченка обіймав посаду голови правління "Укргазбанку".

Декларацію про доходи Шевченка 16 липня оприлюднили на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Так, Шевченко вказав місцем реєстрації квартиру в Києві на 72 квадрата. В ній же прописана і його дружина - Юлія Шевченко. При цьому сама квартира знаходиться у власності Валентини Аліповой. Вартість житла за останніми оцінками вказана в розмірі 11 478 гривень.

Також в безкоштовному користуванні у глави НБУ знаходяться ще три об'єкта нерухомості, власником яких вказана Валентина Аліпова - домоволодіння в Києві на 280,2 квадратних метрів та дві земельні ділянки в Забір'я під Києвом (308 і 2,5 тисячі метрів).

У спільній власності з дружиною Шевченко володіє квартирою в Києві площею 304,6 метрів та двома машиномісцями в столиці. Вартість квартири оцінюється в 3,535 млн грн, машиномісця по 50,5 тисяч грн кожен.

Новий глава НБУ володіє автомобілем Peugeot Partner 2016 року випуску, а також має права користування на автомобілі Mercedes-Benz G500 2012 року і Range Rover 2013 року, і на водний засіб Super Air Nautique G23 2013 року випуску.

Кирило Шевченко отримав за 2019 рік в якості зарплати на посаді "Укргазбанку" 14 млн 593 тисяч 792 грн. Крім цього він отримав від "Укргазбанку" в якості додаткового блага 214 тисячу 258 грн, від профспілки "Укргазбанку" 173 тисяч 439 грн та 400 грн. Від відчуження нерухомого майна він зареєстрував дохід в розмірі 13 млн 316 тисяч 940 грн, 426 тисяч 458 грн - в якості відсотків в "Укргазбанку", 31 469 грн - страхових виплат, 7996 - виплата від юрособи та 1357 грн в якості подарунка в не грошовій формі.

Дружина Шевченка заробила за минулий рік в "Страховій компанії Універсальний Поліс" 89 054 гривень.

У Шевченка є гроші на 9 банківських рахунках в "Укргазбанку" - 26 грн, 442 грн, 618 тисяч 939 грн, 81 грн, 3 фунта стерлінга, 1427 євро, 1 євро, 250 тисяч грн, 165 тисяч 742 євро. Ще 3 498 грн має на рахунку в "Укргазбанку" Юлія Шевченко.

Всього Шевченко має 22 банківські рахунки в "Укргазбанку". Його дружина 4 рахунки в "Приватбанку".

Крім цього на дружину записаний кредит у розмірі 161 тисяч 647 грн від "Кристалбанка".

Нагадаємо, 16 липня Верховна рада проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою НБУ.

Колишнім головою НБУ був Яків Смолій, який на початку липня подав у відставку, заявивши, що на нього чинився політичний тиск.