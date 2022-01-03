ru ua
Пн, 03 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Новий голова МЗС Німеччини відвідає Вашингтон. Там обговорить ситуацію навколо України

Новость на русском →
Берлін, Понеділок 03 січня 2022 18:36
Новий голова МЗС Німеччини відвідає Вашингтон. Там обговорить ситуацію навколо України Фото: голова Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідає Вашингтон. Там вона проведе переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та іншими політиками.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Її робочий візит запланований на середу, 5 січня. Вона зустрінеться з держсекретарем Ентоні Блінкеном та іншими політиками. Сторони обговорять "майбутній діалог з Росією", зовнішню політику, питання клімату та зміцнення демократій.

Зокрема, у порядку денному - російська агресія проти України.

Нагадаємо, голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США також заявив, існує висока ймовірність того, Росія вторгнеться в Україну, але стримати від цього президента РФ Путіна зможуть лише "небачені санкції".

Додамо, президент США Джо Байден провів телефонні переговори з президентами Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Сполучені Штати Америки Україна Російська Федерація
NEWS
В Італії затримали українського режисера за запитом Росії. МЗС надає допомогу
В Італії затримали українського режисера за запитом Росії. МЗС надає допомогу
DAILY
Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році