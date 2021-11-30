Новий голова "Гарпоку" Уліда подав заяву на звільнення на тлі скандалу з "єврооблігаціями"

В.о. директора ДП "Гарантований покупець" Вадим Уліда написав заяву про звільнення на тлі скандалу з блокуванням виплат боргів перед виробниками "зеленої" електроенергії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт держпідприємства.
"Виконуючий обов’язки директора ДП "Гарантований покупець" Вадим Улида подав до Кабінету Міністрів України заяву про звільнення за власним бажанням у зв’язку з погіршенням стану здоров’я", - повідомила держкомпанія.
Напередодні ввечері Уліда публічно закликав Кабмін прояснити ситуацію з блокуванням виплати боргів перед компанією "ДТЕК".
"ДТЕК" єдина з 800 компаній-виробників так і не отримала виплати по цільових "зелених" облігаціях.
Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.
15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - "ДТЕК ВДЕ". Борг складає 3,04 млрд грн.
ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.
Попередній керівник "ГарПоку", який відмовився виконувати, за його словами протиправні, вказівки прем’єр-міністра Дениса Шмигаля блокувати виплати ДТЕК, був звільнений 13 листопада.