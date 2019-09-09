Новий генпрокурор виділив декілька категорій резонансних справ

Новий генеральний прокурор Руслан Рябошапка назвав кілька категорій резонансних справ, на яких він планує зосередитися у своїй роботі. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Як зазначив генпрокурор, серед пріоритетів - справи, пов'язані з розслідуванням злочинів, скоєних на Майдані, "і те, що було після Майдану".

Крім того, це справи, пов'язані з національною безпекою і обороною. "Країна фактично в стані війни, в той же час існувала ситуація з "Укроборонпромом", - додав він.

Рябошапка ставить для себе пріоритет "злочини", вчинені "елітою", в тому числі корупцію, повернення в бюджет держави вкрадених активів.

"Це банки, які грабувалися, та активи з яких виводилися. Це державні підприємства, які грабувалися останнім часом. В цих справах не просто особа повинна бути засуджена, але також гроші повинні бути знайдені і повернуті", - повідомив він.

Генпрокурор вважає, що найважливіша ділянка - повернути гроші. За його словами, для цього йому потрібен такий чоловік, як перший заступник генпрокурора Віталій Касько, "який дуже добре розуміє, що таке міжнародне співробітництво, як це працює закордоном, у нього є прекрасні контакти з представниками правоохоронних органів, так і міжнародних організацій, які можуть нам у цьому допомогти".

Як повідомляло РБК-Україна, 29 серпня Верховна рада України схвалила кандидатуру Руслана Рябошапки на посаду генерального прокурора України, раніше внесену президентом України Володимиром Зеленським. Призначення підтримали 312 парламентаріїв.

Відразу після свого призначення генеральний прокурор України Руслан Рябошапка анонсував притягнення до відповідальності високопосадовців. Як зазначив Рябошапка, "щотижня повинен притягатися до відповідальності хтось з високопоставлених чиновників".