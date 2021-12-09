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Новий формат співпраці та виділення 1 млрд фунтів: про що домовились Україна та Британія

Автор: Анастасія Рокитна

Голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів про результати переговорів у Британії. Британська сторона додатково виділить Україні 1 млрд фунтів, а також сторони започаткують формат діалогу між фахівцями з питань торгівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.

Він зазначив, що Британія виділяє додатковий 1 млрд фунтів стерлінгів на реалізацію проектів в Україні. Мова йде про проекти в сфері енергетики, інфраструктури та охорони здоров'я.

"Це великі гроші на додаток до 2,5 млрд, що уже були. Це означає більше інвестицій в Україні", - зазначив він.

Також міністр повідомив, що сторони домовились про новий формат діалогу в сфері економіки.

"Ми домовились започаткувати комерційний діалог - формат, де будуть зустрічатись фахівці з питань торгівлі і займатись усуненням економічних бар'єрів між нашими країнами і спрощенням торгівлі. Це означає більше торгівлі, більше робочих місць", - зазначив він.

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