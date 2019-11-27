ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Новими клієнтами "Львівгаз Збуту" стали 9,2 тис. споживачів області

Новини » Енергетика     27.11.2019 - 12:33
Новими клієнтами "Львівгаз Збуту" стали 9,2 тис. споживачів області
Ілюстративне фото (104.ua)

Клієнти компанії, які використовують газ для побутових потреб споживають його найбільше

Від початку року новими клієнтами ТОВ "Львівгаз Збут" стали ще 9 248 споживачів газу області. Чисельність клієнтів збільшується за рахунок новобудов та їх газифікації. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Найактивніший приріст побутових споживачів спостерігається у Львові – 7 199 нових домогосподарств. Ще 619 нових споживачів компанія отримала у Стрийському районі та 600 у Яворівському.

"Як показує наша клієнтська база, серед усіх видів палива, мешканці не лише Львова, а й області надають перевагу саме природному газу. Хоча не секрет, що у сільській місцевості, окремі споживачі з метою економії повертаються до користування дровами, як альтернативним видом палива", - говорить директор ТОВ "Львівгаз Збут" Павло Майк.

Клієнти "Львівгаз Збуту", які використовують газ для побутових потреб споживають його найбільше. За словами прес-служби, обслуговування таких споживачів є найбільш затратним та трудомістким, адже вимагає від компанії організації щоденного прийому клієнтів та опрацювання звернень, виготовлення та доставки рахунків, забезпечення роботи Контакт-центру, інших інформаційно-консультаційних та платіжних сервісів тощо.

"Нагадаємо, для вирішення газових питань компанія "Львівгаз Збут" налагодила систему консультацій як у відділеннях компанії, так і за допомогою Контакт-центру. Окрім того для клієнтів доступні онлайн сервіси: Особистий кабінет на сайті 104.ua, мобільні додатків 104 MobileLight (iOS) та 104Mobile (Android), чат-бот 7104 у Viber", - йдеться у повідомленні.

"Івано-Франківськгаз Збут": 60 тис. клієнтів сплачують за газ онлайн "Рівнегаз" інвестував у газові мережі регіону понад 30 млн гривень
Новини України Львівгаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся