Новими клієнтами "Львівгаз Збуту" стали 9,2 тис. споживачів області

Ілюстративне фото (104.ua)

Клієнти компанії, які використовують газ для побутових потреб споживають його найбільше

Від початку року новими клієнтами ТОВ "Львівгаз Збут" стали ще 9 248 споживачів газу області. Чисельність клієнтів збільшується за рахунок новобудов та їх газифікації. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Найактивніший приріст побутових споживачів спостерігається у Львові – 7 199 нових домогосподарств. Ще 619 нових споживачів компанія отримала у Стрийському районі та 600 у Яворівському.

"Як показує наша клієнтська база, серед усіх видів палива, мешканці не лише Львова, а й області надають перевагу саме природному газу. Хоча не секрет, що у сільській місцевості, окремі споживачі з метою економії повертаються до користування дровами, як альтернативним видом палива", - говорить директор ТОВ "Львівгаз Збут" Павло Майк.

Клієнти "Львівгаз Збуту", які використовують газ для побутових потреб споживають його найбільше. За словами прес-служби, обслуговування таких споживачів є найбільш затратним та трудомістким, адже вимагає від компанії організації щоденного прийому клієнтів та опрацювання звернень, виготовлення та доставки рахунків, забезпечення роботи Контакт-центру, інших інформаційно-консультаційних та платіжних сервісів тощо.

"Нагадаємо, для вирішення газових питань компанія "Львівгаз Збут" налагодила систему консультацій як у відділеннях компанії, так і за допомогою Контакт-центру. Окрім того для клієнтів доступні онлайн сервіси: Особистий кабінет на сайті 104.ua, мобільні додатків 104 MobileLight (iOS) та 104Mobile (Android), чат-бот 7104 у Viber", - йдеться у повідомленні.