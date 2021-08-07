RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Новим тренером збірної України стане Ребров: контракт підпишуть на два роки

Автор: Наталья Скороход

Новим тренером збірної України з футболу стане Сергій Ребров. Він підпише контракт з Українською асоціацією футболу на два роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport.ua.

Новим тренером збірної України стане колишній наставник "Динамо", "Аль-Ахлі" і "Ференцвароша" Сергій Ребров. Цю інформацію підтвердили виданню джерела в Будинку футболу.

Відомо, що 47-річний Сергій Ребров домовився про розрив контракту з "Аль-Айном" і вже в понеділок буде представлений в якості наставника збірної України.

За інформацією видання, він підпише контракт за схемою "2+1". Тобто, спочатку він керуватиме українськими футболістами у відборі на ЧС-2022 і ЧЄ-2024. А після закінчення відбору на першість континенту угода може бути продовжена ще на рік.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко вже не є тренером української збірної. Він залишив команду після чемпіонату Європи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол