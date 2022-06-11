ru ua
Сб, 11 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Новим главою МЗС Північної Кореї став головний лобіст створення ядерної зброї

Новость на русском →
Пхен'ян, Субота 11 червня 2022 02:03
Новим главою МЗС Північної Кореї став головний лобіст створення ядерної зброї Новим главою МЗС Північної Кореї став головний лобіст створення ядерної зброї (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Північна Корея призначила головного лобіста і парламентера з ядерних питань Чхве Сон Хі новим міністром закордонних справ. Голосування за кандидатуру міністра відбулося в ході зустрічі правлячої партії під головуванням лідера Кім Чен Ина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати ініціювали голосування в Раді Безпеки ООН щодо нової резолюції щодо Північної Кореї за її відновлення запусків балістичних ракет. Нагадаємо, що КНДР здійснила запуск трьох балістичних ракет у бік Японського моря.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР Северная Корея
NEWS
Україна майже витратила всі артилерійські боєприпаси, - представник розвідки
Україна майже витратила всі артилерійські боєприпаси, - представник розвідки
DAILY
Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз