Крім нових об'єктів, в рамках "Великого будівництва" вирішують проблему й з недобудовами, - експерт

"Влада б поступила нерозумно, якби сказала: "Раз цю дорогу почали будувати 20 років тому і не змогли закінчити, то ми плюнемо на неї і з нуля побудуємо нову паралельно з цією". Або ще варіант: "цей міст починали будувати під Євро-2012, тому ми на нього махнемо рукою і побудуємо поряд точно такий же, щоб не продовжувати справи папєрєдніков". Погодьтеся - було б нерозумно, якби влада рухалася таким шляхом", - написав експерт.

Тому, за його словами, в рамках "Великого будівництва" на даному етапі так багато об'єктів, розпочатих і кинутих в минулі роки. Втім, саме "Велике будівництво" доводить почате до логічного завершення.

"Приклади Запорізького і Дарницького мостів тут одні з найяскравіших", - додає він.

Окремої уваги, на думку експерта, заслуговує і якість робіт, що виконуються. В ході "Великого будівництва" не просто переукладається асфальт, а проводиться практично заміна старої дороги на абсолютно нову, виконану з дотриманням сучасних норм дорожнього будівництва і ремонту.

"Правда, більшість доріг реконструюють, а не будують "з нуля". Але там не просто стелять новий асфальт, а змінюють основу дороги і фактично це стає новою дорогою", - підсумовує Биков.