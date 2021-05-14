RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Крім нових об'єктів, в рамках "Великого будівництва" вирішують проблему й з недобудовами, - експерт

Автор: РБК-Україна

Одним з міфів про програму президента "Велике будівництво" є твердження, нібито в рамках програми тільки добудовують те, що було розпочато попередньою владою.

Про це заявив голова Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков у Facebook.

"Влада б поступила нерозумно, якби сказала: "Раз цю дорогу почали будувати 20 років тому і не змогли закінчити, то ми плюнемо на неї і з нуля побудуємо нову паралельно з цією". Або ще варіант: "цей міст починали будувати під Євро-2012, тому ми на нього махнемо рукою і побудуємо поряд точно такий же, щоб не продовжувати справи папєрєдніков". Погодьтеся - було б нерозумно, якби влада рухалася таким шляхом", - написав експерт.

Тому, за його словами, в рамках "Великого будівництва" на даному етапі так багато об'єктів, розпочатих і кинутих в минулі роки. Втім, саме "Велике будівництво" доводить почате до логічного завершення.

"Приклади Запорізького і Дарницького мостів тут одні з найяскравіших", - додає він.

Окремої уваги, на думку експерта, заслуговує і якість робіт, що виконуються. В ході "Великого будівництва" не просто переукладається асфальт, а проводиться практично заміна старої дороги на абсолютно нову, виконану з дотриманням сучасних норм дорожнього будівництва і ремонту.

"Правда, більшість доріг реконструюють, а не будують "з нуля". Але там не просто стелять новий асфальт, а змінюють основу дороги і фактично це стає новою дорогою", - підсумовує Биков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цього року в рамках "Великого будівництва" має розпочатися будівництво Київської об'їзної дороги протяжністю 150 км.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Велике будівництво