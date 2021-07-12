Нові варіанти коронавірусу загрожують глобальному одужанню економіки, - G20

Зустріч G20 в італійському місті Венеція стала першою особистою зустріччю міністрів з початку пандемії.

Рішення на саміті включають схвалення нових правил, спрямованих на те, щоб зупинити переведення прибутку транснаціональними корпораціями в регіони з низькими податками. Це дає можливість лідерам G20 остаточно затвердити нову глобальну мінімальну ставку корпоративного податку в розмірі 15% на саміті в Римі в жовтні, крок, який може дати сотні мільярдів доларів для державних казначейств, які відчувають напругу у зв'язку з кризою COVID-19.

У заключному комюніке говориться, що глобальні економічні перспективи покращилися після переговорів G20 у квітні завдяки розгортанню вакцин і пакетів економічної підтримки, але визнали його крихкість перед обличчям таких варіантів вірусу, як швидко поширюється Delta.

"Відновлення характеризується великими відмінностями між країнами і всередині країн і як і раніше схильне до ризиків зниження, зокрема, через поширення нових варіантів вірусу COVID-19 і різних темпів вакцинації",- йдеться в повідомленні.

У той час як країни G20 пообіцяли використовувати всі інструменти політики для боротьби з COVID-19, італійські організатори зустрічі заявили, що було також досягнуто угоду про уникнення введення нових обмежень для людей.

"Ми всі згодні з тим, що нам слід уникати повторного введення будь-яких обмежень на пересування громадян і спосіб життя людей", - сказав міністр економіки Італії Даніеле Франко, чия країна головує в "групі двадцяти" до грудня.

У комюніке, хоча і підкреслюється підтримка "справедливого глобального обміну" вакцинами, не пропонуються конкретні заходи, а просто визнається рекомендація про виділення 50 мільярдів доларів на фінансування нових вакцин Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Світовою організацією торгівлі.

Італія заявила що Група двадцяти повернеться до питання про фінансування вакцин для бідних країн перед самітом в Римі в жовтні.

"Ми повинні узгодити процес, що дозволяє кожному жителю планети мати доступ до вакцин. Якщо ми цього не зробимо, МВФ прогнозує, що світова економіка втратить 9 трильйонів доларів", - заявила організація Jubilee USA Network, що займається релігійним розвитком.

Вона мала на увазі прогноз МВФ про те, що міжнародне співробітництво з вакцин проти COVID-19 може прискорити відновлення світової економіки і додати 9 трильйонів доларів до світового доходу до 2025 року.