Нові варіанти COVID очолили список проблем для світових фінансових ринків

Нові варіанти COVID-19 тепер очолюють список проблем для світових фінансових ринків. За ними слідують інфляція та економічне зростання, згідно з щомісячним дослідженням настроїв на ринку Deutsche Bank за липень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

В останні тижні DELTA-варіант коронавірусу, що швидко поширюється, потряс ринки, викликавши побоювання з приводу того, що світове економічне зростання, можливо, досяг піку.

В опитуванні Deutsche Bank, проведеному 21-23 липня за участю близько 550 професіоналів ринку по всьому світу, більше 60% респондентів заявили, що вони вважають нові варіанти більш тривожними, ніж у квітні, коли вони в останній раз були найвищим ризиком.

На другому місці опинилися побоювання з приводу інфляції, за якими слідували побоювання щодо зростання. Більшість респондентів липневого опитування заявили, що вони розглядають зростання інфляції як тимчасове явище, як і в травні і червні.

Незначна більшість респондентів, 51%, заявили, що очікують, що інфляція в Європі протягом наступних 5 років складе в середньому від 1% до 2% і не перевищить цільового показника.