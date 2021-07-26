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Новые варианты COVID возглавили список проблем для мировых финансовых рынков

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Понедельник 26 июля 2021 16:53
Новые варианты COVID возглавили список проблем для мировых финансовых рынков Фото: DELTA-вариант коронавируса стал главной проблемой для рынков (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Новые варианты COVID-19 теперь возглавляют список проблем для мировых финансовых рынков. За ними следуют инфляция и экономический рост, согласно ежемесячному исследованию настроений на рынке Deutsche Bank за июль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

В последние недели быстро распространяющийся DELTA-вариант коронавируса потряс рынки, вызвав опасения по поводу того, что мировой экономический рост, возможно, достиг пика.

В опросе Deutsche Bank, проведенном 21-23 июля с участием около 550 профессионалов рынка по всему миру, более 60% респондентов заявили, что они считают новые варианты более тревожными, чем в апреле, когда они в последний раз были наивысшим риском.

На втором месте оказались опасения по поводу инфляции, за которыми следовали опасения относительно роста. Большинство респондентов июльского опроса заявили, что они рассматривают рост инфляции как временное явление, как и в мае и июне.

Незначительное большинство респондентов, 51%, заявили, что ожидают, что инфляция в Европе в течение следующих 5 лет составит в среднем от 1% до 2% и не превысит целевого показателя.

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