ЗСУ показали артилерійську установку, зібрану з трофейної техніки (відео)

Фото: ЗСУ б'ють окупантів з артилерії, яку зібрали з трофейної техніки (Getty Images)

Українські захисники використовують на фронті унікальну артилерійську установку. Її зібрали з трофейної російської техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

На кадрах показана робота самохідної протитанкової артилерійської установки. Вона була зібрана з трофейної техніки окупантів. Зокрема, фахівці використали артилерійський тягач МТ-ЛБ та протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра". Проект та конструкторську роботу українські піхотинці зробили самостійно. Техніка вже пройшла тест та знаходиться на фронті у Миколаївській області.